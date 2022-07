Apple TV+: “Project Artemis” terá Channing Tatum e ganha novo diretor

Depois de algum tempo sem novidades relacionadas à próspera produção do Apple TV+, “Project Artemis”, o The Hollywood Reporter trouxe informações bastante interessantes e até surpreendentes sobre o filme.

Até então, o diretor do filme seria Jason Bateman (“Ozark”), como já havíamos repercutido; porém, ele deixou a produção do longa no início de junho devido a “divergências criativas”, segundo as informações. Agora, quem ficará responsável pela direção será o famoso Greg Berlanti.

Berlanti é conhecido por ser um dos maiores showrunners de Hollywood, com um currículo que inclui séries populares como “Arrow”, “The Flash”, “The Flight Attendant” e “Riverdale”. Esse será um grande passo na carreira do diretor, ao participar de um filme com orçamento de mais de US$100 milhões e um elenco de peso.

Channing Tatum (“Cidade Perdida”) é mais um a integrar o time do novo filme, que já conta com Chris Evans (“Defending Jacob”) e Scarlett Johansson (“Viúva Negra”). Detalhes sobre personagens, bem como relacionados ao filme em geral, ainda não foram revelados.

Greg Berlanti (à esqueda) e Channing Tatum (à direita) | Imagem: The Hollywood Reporter

Até agora, apenas se sabe que “Project Artemis” terá como tema a corrida espacial entre Estados Unidos e União Soviética em meio à Guerra Fria, às vésperas do lançamento da nave Apollo 11 — que levou os primeiros seres humanos à Lua, em 1968.

Ainda não há data prevista de lançamento, sequer detalhes sobre o roteiro (que ficará por conta de Rose Gilroy), portanto certamente veremos novas atualizações sobre o projeto. Podemos imaginar, porém, que a Apple está com grandes expectativas, tendo em vista o grande investimento e os nomes escolhidos.

Ansiosos?

