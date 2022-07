Como alterar o som do alarme [iPhone e iPad]

Um dos aplicativos mais usados pelos usuários de iPhones é, sem dúvidas, o Relógio (Clock).

Publicidade

Ele engloba quatro funções diferentes: o relógio em si (que permite acompanhar o horário em diferentes partes do mundo), o cronômetro, o timer e, talvez o mais popular deles, o alarme.

Com ele, é possível criar os alarmes desejados para o que você quiser — sendo especialmente útil para você não perder o horário pela manhã, é claro. 😜

Para que a sua experiência de acordar com esse som seja a menos traumática possível, a Apple permite que você altere-o de um jeito superfácil para uma das opções pré-definidas ou para qualquer música que esteja no Apple Music.

Publicidade

Veja, a seguir, como alterá-lo não só no seu iPhone, como também no app para o iPad!

Abra o app Relógio no seu dispositivo e toque na aba “Alarme”. Quando localizar aquele alarme que quiser editar, toque em “Editar” (no canto superior esquerdo) e no alarme desejado. Caso prefira, também é possível fazer isso simplesmente tocando em cima do alarme para que as opções dos ajustes apareçam na tela.

Em seguida, ao tocar na área “Som”, escolha um dos toques disponibilizados pela Apple. Depois que selecioná-lo, toque em “Salvar” (no canto superior direito) para que ele seja salvo.

Bônus: como comprar toques para usar como despertador

Além de possibilitar que você use as músicas do Apple Music e os toques pré-definidos disponibilizados pela empresa, também há a possibilidade de comprar toques diretamente da iTunes Store (sim, ela ainda existe). 🙃

Publicidade

É possível não só comprar alguns sons com efeitos sonoros famosos, como também diversas músicas. Há duas maneiras de fazer isso: diretamente pelo “Alarme” ou pela iTunes Store.

No primeiro caso, na hora de escolher um toque, selecione “Loja de Toques” para ser levado diretamente à iTunes Store.

Publicidade

Você também pode abrir diretamente o app iTunes Store (caso ele não esteja instalado no seu dispositivo, baixe-o gratuitamente na App Store). Toque na aba “Mais” e selecione “Toques”.

Por lá, você poderá navegar pelas seções “Em Destaque” ou “Charts” (na parte superior), além de poder escolher qual gênero específico de música deseja ver (tocando em “Gêneros”).

Quando tiver efetuado a compra, o toque aparecerá na área de seleção dos toques do alarme no app Relógio, na seção “Toques de Alerta”.

Fácil, não?! 😁