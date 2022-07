Como escanear um documento pelo Mail [iPhone, iPad e Mac]

O aplicativo nativo Mail da Apple oferece fácil acesso a todas as suas contas de email pelo seu iPhone/iPad e Mac.

Além de permitir que você anexe as suas fotos e os seus documentos presentes no app Arquivos (Files), você também pode escanear algum documento físico dentro do Mail, na hora em que estiver redigindo uma nova mensagem.

Veja, a seguir, como é fácil fazer isso por aí! 📧

Como escanear um documento pelo Mail do iPhone/iPad

Com o Mail aberto, toque no botão de nova mensagem (no canto inferior direito). Depois de redigir o texto no corpo do email, toque na flechinha (acima do teclado) e selecione o quarto botão (da esquerda para a direita).

Com a câmera aberta, enquadre o documento que deseja escanear. Aguarde até que o sistema reconheça ele e capture-o automaticamente ou toque no botão do obturador. Se quiser, também é possível usar o flash ou um filtro, nos botões localizados na parte superior.

Quando estiver satisfeito, toque em “Salvar” para que o escaneamento seja inserido no corpo da mensagem. Depois, basta enviá-la normalmente tocando na seta voltada para cima (no canto superior direito).

Como escanear um documento pelo Mail do Mac

Com o Mail aberto, clique no botão de novo email (na barra de ferramentas) ou vá até Arquivo » Nova Mensagem na barra de menus (também é possível usar o atalho ⌘ command N ).

Quando quiser escanear um documento usando o seu iPhone ou iPad, clique no botão localizado no canto superior direito da janela de novo email e selecione “Escanear Documentos”.

Em poucos segundos, a câmera do seu iPhone/iPad (que esteja logado com o mesmo ID Apple) será aberta para que você faça o escaneamento.

Com ele devidamente feito, toque em “Salvar”. Automaticamente, ele aparecerá no corpo do email no seu Mac e você poderá enviá-lo normalmente.

Bacana, não é? 😄