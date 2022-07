Facebook testa opção para adicionar múltiplos perfis por conta

Desde os seus primórdios, o Facebook nunca foi lá muito fã da ideia de alguém ter múltiplos perfis simultaneamente — embora isso seja relativamente comum na plataforma. Quem quisesse criar uma espécie de “alter ego” dentro da rede social sem correr o risco de ter a sua conta banida, precisava, necessariamente, recorrer às boas e velhas páginas, muito usadas também por empresas.

Publicidade

Essa postura, entretanto, parece estar bem próxima de ficar no passado. Como notado pela CNET, o Facebook começou a testar recentemente — com um pequeno grupo de usuários — um novo recurso que permitirá associar até cinco perfis diferentes a uma mesma conta. Essa novidade é vista como mais uma manobra da rede social para competir com concorrentes como o Twitter e, principalmente, o TikTok.

De acordo com a rede social, a ideia é que um usuário possa ter vários perfis focados em assuntos distintos, como trabalho, escola, hobbies e outros interesses. Além disso, o usuário não precisaria nem mesmo utilizar seu nome verdadeiro nesses outros perfis, contanto que ele continue respeitando os termos de uso do Facebook e não use números ou caracteres especiais.

Essa mudança, vale notar, não afetará a contagem total de usuários da rede social criada por Mark Zuckerberg, que vai continuar considerando apenas as contas “originais”, ou seja, as quais os perfis em questão estão associados. Além disso, só será possível interagir com uma postagem com um perfil por vez.

Recentemente, em outra tentativa de reconquistar a atenção do público jovem, o Facebook começou a testar uma nova interface para os seus famosos grupos — bastante parecida com a de serviços como o Discord. Os múltiplos perfis, por sua vez, podem ser muito bem uma extensão dessa novidade, que também foi repensada para aproximar pessoas com interesses semelhantes.