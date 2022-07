Google lança Chrome OS Flex para Macs e PCs

Após cinco meses de acesso antecipado, o Chrome OS Flex finalmente foi lançado hoje pelo Google e já pode ser instalado gratuitamente por qualquer pessoa com um Mac ou PC antigo e/ou obsoleto. De acordo com a empresa, o sistema operacional já conta com suporte para mais de 400 dispositivos.

Anunciado em fevereiro, o Chrome OS Flex busca dar uma sobrevida para computadores mais antigos que já não recebem mais atualizações de software ou simplesmente não possuem o poder de fogo suficiente para rodar as versões mais recentes do macOS ou do Windows. Segundo o Google, ele terá o mesmo ciclo de atualizações do Chrome OS tradicional — o que manterá os usuários protegidos de possíveis vulnerabilidades.

Tal como seu irmão mais “parrudo”, o Chrome OS Flex é largamente baseado em serviços de nuvem e traz grande integração com o Android, além de outros recursos de inteligência artificial como o Google Assistente. Por demandar menos da máquina, o sistema é capaz de reduzir o consumo de energia de um Mac ou PC em até 19%.

A extensa lista de computadores compatíveis com o sistema operacional também inclui marcas como Asus, LG e HP. É possível, ainda, instalá-lo em máquinas que ainda não foram testadas pelo Google, contanto que elas tenham, pelo menos, 4GB de RAM , 16GB de armazenamento interno, uma porta USB bootável e um processador x86 Intel ou AMD de 64 bits — ou seja, nada de ARM por enquanto.

Eis alguns dos modelos de Macs compatíveis com o Chrome OS Flex:

O Chrome OS Flex, vale lembrar, é uma evolução do CloudReady — aplicativo que ajudava a tornar Macs e PCs antigos em verdadeiros Chromebooks totalmente funcionais. A Neverware, sua desenvolvedora, foi adquirida pelo Google em 2020.

Empresas ou escolas que desejarem usar o Chrome OS Flex em seus computadores precisam fazer parte do Chrome Enterprise ou do Education Upgrades para ter acesso aos recursos de gerenciamento e suporte. Usuários do CloudReady receberão o upgrade automaticamente.

Caso você esteja interessado em testar a novidade, é só acessar essa página e seguir o passo a passo indicado. A lista completa os computadores compatíveis (por marca) pode ser conferida aqui.

via The Verge