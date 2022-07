Google Workspace Individual ganha assinatura eletrônica e mais

O Google Workspace Individual, pacote de benefícios que permite a empreendedores “solo” utilizar os serviços do Google para alavancar seus negócios, ganhará boas novidades.

A primeira novidade que chegará logo será a assinatura de documentos no Google Docs. Ao permitir que os usuários assinem documentos diretamente do Google Docs, acordos e contratos poderão ser fechados mais rápido e facilmente, já que não será necessário utilizar outras ferramentas para esse propósito.

Com a “eSignature” (assinatura eletrônica), será possível adicionar tanto um campo para a assinatura como um para a data. Você poderá solicitar que outras pessoas assinem um documento, acompanhar o progresso (se há assinaturas pendentes) e até criar cópias de contratos utilizados recorrentemente.

Inicialmente, a assinatura eletrônica será lançada para usuários da versão beta. Felizmente, ela se integrará a outras soluções de assinatura que existem no mercado.

Outros recursos que já existiam no pacote também serão aprimorados e as mudanças já estão disponíveis, como no caso das campanhas de email marketing para o Gmail. Anteriormente, já era possível criar etiquetas para os seus possíveis clientes, criar e utilizar modelos profissionais de emails e até personalizar a sua marca. Agora, também será possível enviar emails para múltiplas pessoas e disponibilizar links individuais para cancelamento de uma inscrição.

Por fim, o agendamento de compromissos no Google Calendar também ficará mais fácil. Entre outras melhorias, será possível agora personalizar o tempo em que se envia um lembrete de email, além de ser possível definir durações flexíveis dos compromissos e mais.

Apesar de a atualização não trazer novos recursos ao Google Meet, é bacana lembrar que a plataforma tem recebido recursos bacanas, como o cancelamento de ruído, o modo de pouca luz, novos fundos de tela imersivos, e mais. Ele também se integrou a outros apps do Google, e é possível realizar chamadas rapidamente dentro do Documentos, do Planilhas e do Apresentações.

O Google Workspace Individual custa US$8/mês até outubro de 2022; após esse mês, o preço aumentará para US$10. Caso queira, é possível testar o serviço pelo período de 14 dias — além de cancelá-lo a qualquer momento.