“Gutsy”, série do Apple TV+ com Hillary e Chelsea Clinton, estreará em 9 de setembro

Já faz mais de 19 meses desde que falamos aqui sobre as primeiras informações da série documental “Gutsy”, do Apple TV+, apresentada e produzida por Hillary Clinton (ex-secretária de estado, senadora por Nova York e primeira-dama dos Estados Unidos) e sua filha, Chelsea Clinton.

Hoje, a Apple anunciou oficialmente a produção, a qual mostrará, em oito episódios, Hillary e Chelsea ao “celebrarem as mulheres corajosas que as inspiram”. A Maçã também divulgou a data de estreia da docussérie: 9 de setembro.

Como havíamos informado, a produção é baseada no aclamado livro bestseller do New York Times, “The Book of Gutsy Women: Favorite Stories of Courage and Resilience” (de autoria das Clintons).

A série documental apresenta Hillary e Chelsea enquanto elas embarcam em uma jornada instigante para falar com mulheres artistas pioneiras, ativistas, líderes comunitárias e heroínas do cotidiano que nos mostra o que realmente significa ser corajosa. A série mostra Hillary e Chelsea como você nunca viu antes, revelando seu vínculo especial entre mãe e filha e a maneira única e multigeracional com que abordam as questões importantes e oportunas destacadas em cada episódio.

Juntando-se às Clintons estão algumas das personalidades mais conhecidas da mídia, incluindo Kim Kardashian, Megan Thee Stallion, Dra. Jane Goodall, Gloria Steinem, Wanda Sykes, Amy Schumer, Goldie Hawn, Kate Hudson e muitos mais.

Produzida para a Apple pela HiddenLight Productions em associação com a Left/Right, “Gusty” também conta com a produção de Hillary e Chelsea, além de Johnny Webb, Siobhan Sinnerton, Roma Khanna, Ken Druckerman, Banks Tarver e Anna Chai, a qual também atua como showrunner. Outros nomes da equipe de produtores incluem Kevin Varga, Claire Featherstone, Huma Abedin e Bari Lurie.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$9,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

