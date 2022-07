Kuo: lente periscópio chegará primeiro ao “iPhone 15 Pro Max”

Se alguns rumores dos “iPhones 14” estiverem certos, veremos este ano um grande upgrade na resolução dos sensores dos próximos modelos topos-de-linha. Entretanto, a Apple já estaria planejando outra boa melhoria (no âmbito das câmeras) para 2023, a qual poderá estar limitada ao “iPhone 15 Pro Max”.

Publicidade

Falo da tão comentada lente periscópio, sobre a qual os primeiros rumores surgiram em 2020. Na época, o analista Ming-Chi Kuo acreditava que a tecnologia debutaria com com os “iPhones 14 Pro”, mas agora suas previsões são outras, como detalhado no seu blog.

Ainda que talvez restrita ao “iPhone 15 Pro Max” inicialmente, Kuo acredita que, posteriormente, ambos os modelos topos-de-linha dos “iPhones 16” terão a mesma lente periscópio (ou similar), cuja especificação poderá ser a seguinte: resolução de 12 megapixels, abertura ƒ/2.8, estabilização óptica de imagem por deslocamento de sensor e zoom-in óptico de 5x–6x.

Como já explicamos, o termo “periscópio” refere-se a um mecanismo que permite uma lente dobrável. Isso poderá dar aos iPhones capacidade de zoom óptico muito maior (como especulado acima), sem que isso afete a espessura do aparelho.

Publicidade

Kuo comentou, ainda, que a Samsung possui patentes sobre a tecnologia — e a Apple supostamente quer evitá-la como fornecedora por conta disso. Essa seria uma das razões pela qual a gigante de Cupertino estaria trabalhando com cinco outras fornecedoras — entre elas a LG Innotek, a Cowell, a Jahwa, a Largan e a Lante Optics.

Melhor já ir tirando o cavalinho da chuva quem achou que a lente periscópio chegaria neste ano…

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.