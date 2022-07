MacBook Air (M2) de 256GB também tem SSD mais lento

Alguns dias após o início da pré-venda, começaram a sair hoje os primeiros reviews do MacBook Air com chip M2 — o qual, diferentemente do novo MacBook Pro de 13 polegadas, ganhou várias mudanças em seu design.

Consumidores interessados pela nova máquina, porém, estão ansiosos para saber se ela compartilha os mesmos problemas do MacBook Pro (M2), principalmente em relação à performance do SSD , notavelmente menos rápido que o do modelo anterior, equipado com chip M1.

Para o desânimo de todos, a Apple confirmou ao The Verge que o modelo de entrada do novo MacBook Air, com 256GB de armazenamento interno, possui um único chip de armazenamento flash — em vez de dois, como na geração anterior. Isso, portanto, causa uma redução na velocidade do SSD, como visto no novo MacBook Pro.

A companhia também esclareceu que, embora os benchmarks dos novos MacBooks Air e Pro com chip M2 e 256GB de armazenamento “possam mostrar uma diferença” em relação aos modelos da geração anterior, o desempenho no mundo real é “ainda mais rápido” — o que, convenhamos, parece conversa para boi dormir.

Graças aos aumentos de desempenho do M2, o novo MacBook Air e o MacBook Pro de 13 polegadas são incrivelmente rápidos, mesmo em comparação com laptops Mac com o poderoso chip M1. Esses novos sistemas usam um novo [chip] NAND de maior densidade que oferece armazenamento de 256GB usando um único chip. Embora os benchmarks do SSD de 256GB possam mostrar uma diferença em relação à geração anterior, o desempenho desses sistemas baseados em M2 para atividades do mundo real é ainda mais rápido.

Vale lembrar que o dilema ocorre uma vez que a Apple passou a usar um único chip NAND de 256GB em vez de dois chips de 128GB nos modelos de entrada dos novos MacBooks Air e Pro com chip M2. Os modelos com 512GB de armazenamento (ou mais) são equipados com mais de um chip de armazenamento flash, portanto o mesmo problema não acomete essas máquinas.

Tudo isso significa que, se você pretende/precisa usufruir da capacidade máxima das novas máquinas com chip M2, o mais interessante é optar pela versão com 512GB de armazenamento, como ressaltado por Joe Rossignol, do MacRumors.

I’m not jumping to any extremes here. The switch to a single NAND chip in the base 256GB model is a reason to avoid the base model if you want the fastest SSD speeds possible. Simple. I’m not saying oh my gosh the M2 MacBook Air is trash — it seems like a pretty awesome machine. — Joe Rossignol (@rsgnl) July 14, 2022

Fato é que, no geral, os reviews do novo MacBook Air são bastante otimistas e destacam as vantagens do novo design e das melhorias no display, nos alto-falantes e no carregamento por MagSafe; contudo, é praticamente uníssono que a geração anterior, equipada com chip M1, ainda serve como uma ótima opção tanto para quem pretende comprar um novo laptop quanto para quem está considerando o upgrade.

Amanhã, receberemos a nossa unidade e lhes traremos prontamente, é claro, vídeos de unboxing e hands-on. 😉

