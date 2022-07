Novos renders, moldes e capas para “iPhone 14 Pro Max” aparecem

Já estamos no sétimo mês do ano e, cada vez mais, nos aproximamos do anúncio dos próximos iPhones. Já vimos renders bastante detalhados dos supostos “iPhones 14 Pro” e, agora, um leaker divulgou não só renders do que seria o “iPhone 14 Pro Max”, como também instruções com suas dimensões e um molde.

Publicidade

Sempre à espreita nos sites chineses, o usuário DuanRui encontrou versões renderizadas do “iPhone 14 Pro” e do “iPhone 14 Pro Max” que podem ser “manipuladas” por qualquer um, a fim de ver de perto os modelos 3D. Criado por Madmix, os arquivos podem ser comprados nesse site e executados nos programas mais populares de design.

Além dessa descoberta, DuanRui encontrou o que seriam instruções com as dimensões da futura versão Pro Max, assim como um modelo com representação física dessas especificações. As informações batem com o que foi encontrado anteriormente, que os iPhones deste ano serão um pouco mais grossos e com saltos maiores nas câmeras.

Nas imagens, é possível ver que a altura do “iPhone 14 Pro Max” seria 160,71mm, a largura seria de 78,58mm e a profundidade de 7,85mm sem a câmera e de 12,02mm contando com a câmera. É, parece que não só não vamos nos livrar das câmeras saltadas, como elas estão ficando ainda maiores.

Essas dimensões acabam sendo base para moldes e dummies que acabam aparecendo, como o que o usuário divulgou:

Talvez você se pergunte por que esse tipo de esquemas/moldes sejam notícias que as pessoas gostariam de acompanhar (e caçar). Bem, além de saciar a ansiedade de muitos, estamos diante de literalmente negócios. Isso porque muitas empresas (principalmente as chinesas) se aproveitam das informações vazadas para criar acessórios como vemos no tweet abaixo, com fotos do que seriam capas para o “iPhone 14”, o “iPhone 14 Pro”, o “iPhone 14 Max” (o que talvez seria o “Plus”) e o “iPhone 14 Pro Max”.

They have already made the clones of the iPhone 14 cases, amazing how the Chinese are always one step ahead #apple #iphone14 #cases pic.twitter.com/O6XfCcGhvO — Majin Bu (@MajinBuOfficial) July 14, 2022 Já fizeram os clones das capas do iPhone 14, incrível como os chineses estão sempre um passo à frente #apple #iphone14 #cases

Podemos questionar a qualidade das capas (e o fato de serem clones das originais), mas não podemos ignorar o fato de estarem sempre a um passo à frente de todo mundo, não é? 😆

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.