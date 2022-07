Pixelmator ganha novo visual no iPhone/iPad e suporte ao Metal

Um dos editores de imagens mais populares para iPhone e iPad, o Pixelmator, chegou hoje à versão 2.7 com um visual repaginado, melhorias de performance e novidades muitíssimo bem-vindas para quem também costuma usar a versão Pro no macOS.

A mudança mais perceptível diz respeito ao novo visual do editor, criado para combinar melhor com a linguagem do iOS 15. De acordo com o comunicado da desenvolvedora, todas as áreas do editor foram redesenhadas de alguma forma, o que também permitiu melhorias na usabilidade do aplicativo e a adição de novos recursos.

Se você também usa o Pixelmator Pro, provavelmente já desejou que sua versão móvel fosse capaz de abrir e exportar os mesmos documentos editados no seu Mac. Pois saiba que, com o update, é possível fazer exatamente isso com uma série de arquivos diferentes — embora ainda seja um recurso em expansão.

Por fim, o aplicativo também ganhou compatibilidade com a API gráfica Metal, da Apple. Com isso, é esperado que ele fique mais rápido em todas as situações, embora as diferenças mais drásticas estejam reservadas para o seu engine de pintura. Funções como tempo de exportação de documentos também deverão se aproveitar dessa mudança.

O Pixelmator 2.7 para iOS/iPadOS já está disponível para download na App Store. Gostaram das novidades? ☺️