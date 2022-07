Programa de assinaturas do Instagram ganha novos recursos

Seis meses após iniciar os testes de seu programa de assinaturas, o Instagram anunciou hoje a chegada de novos recursos para a criação de conteúdos exclusivos na rede social, bem como a expansão das ferramentas já existentes. Essas novidades foram divulgadas em um vídeo publicado pelo próprio CEO da plataforma, Adam Mosseri.

As Instagram Subscriptions, vale lembrar, foram introduzidas em janeiro deste ano e, em um primeiro momento, estavam disponíveis apenas para um seleto grupo de dez criadores. Com elas, usuários podem cobrar valores entre US$0,99/mês e US$99/mês por conteúdos exclusivos, como Stories e transmissões ao vivo.

Com a mais recente expansão do programa, criadores poderão agora publicar fotos e vídeos no feed tradicional do Instagram que só podem ser visualizados por seguidores assinantes. Esses posts também poderão ser encontrados em uma nova aba dentro do perfil de cada criador, a qual também reunirá Reels exclusivos.

Além das tradicionais lives, criadores terão agora a possibilidade de criar grupos de conversa com até 30 pessoas simultaneamente para interagir com seus assinantes. Essas conversas poderão ser acessadas pela aba de mensagens diretas (direct messages, ou DMs) tradicional da plataforma.

De acordo com Mosseri, essas inscrições são a melhor opção para que criadores possam ter uma “renda sustentável e previsível” no Instagram. Ainda segundo o executivo, as Instagram Subscriptions já estão disponíveis para dezenas de milhares de pessoas nos Estados Unidos.

Ainda não se sabe quando o programa deverá ser lançado globalmente.

