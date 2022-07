Apple Arcade ganha versão exclusiva do hit Subway Surfers

É possível dizer, sem hesitar, que Subway Surfers está entre os jogos mobile mais populares e memoráveis de todos os tempos — sem contar que ele também contribuiu para popularizar o formato de jogos verticais “sem fio” já introduzido com Temple Run.

Se você já gostava do game na sua forma original, talvez a chegada de Subway Surfers Tag ao Apple Arcade lhe prenda novamente em um loop viciante de surfe — com algumas mudanças, porém.

Diferentemente da versão clássica, cuja jogabilidade na vertical é focada em percorrer o caminho que está à sua frente, Subway Surfers Tag traz uma mudança revigorante, na qual você está mais livre para percorrer (na horizontal) os cenários a fim de conquistar seus objetivos.

Junte-se à turma em vários locais interativos de acesso proibido da cidade. Corra sobre os trens antigos no Pátio de Trens, jogue no Parque durante a noite, pegue alguns poderes nas Docas de Carga ou investigue a misteriosa Subterrânea. Mas cuidado! O Guarda não está a fim de aguentar desaforos e está no seu pé – e dessa vez, ele trouxe reforços!



Busque seu recorde! Surfe livremente pela arena, deslize sobre os trilhos, faça aterrissagens, atinja os objetivos e acerte os robôs de limpeza para ganhar ações de pontos de combo incríveis. Fuja do Guarda e da equipe de limpeza enquanto eles perseguem você para pôr um fim a essa bobagem.

Apesar das mudanças na ambientação do game, temos ainda alguns dos clássicos personagens da versão original e algumas das ferramentas mais conhecidas pelos jogadores, entre elas o spray e as explosões de tinta para abrir seu caminho.

E então, aprovado? 🏄

O Apple Arcade conta com mais de 200 títulos no acervo (livres de propagandas ou compras internas), os quais podem ser acessados por até cinco membros de um Compartilhamento Familiar por iPhones, iPads, Apple TVs e/ou Macs. O serviço de jogos custa R$9,90 por mês e também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

