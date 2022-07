Chris Evans não gosta do seu novo iPhone pois ele é pesado

Mesmo com os vários avanços das gerações mais recentes do iPhone, há quem ainda sinta falta do seu visual clássico e do bom e velho botão de Início (Home) — entre outras coisas que costumavam ser a norma entre os smartphones da Apple até poucos anos atrás. Uma dessas pessoas é ninguém menos do que Chris Evans, que há algumas semanas trocou seu confiável iPhone 6s por um iPhone 13 Pro.

Em uma entrevista concedida recentemente ao Collider, o intérprete do Capitão América voltou a lamentar a morte de seu iPhone 6s e não poupou críticas ao falar sobre as mudanças das últimas gerações do dispositivo. De acordo com Evans, embora o botão de Início faça falta, sua ausência está longe de ser o principal problema do seu novo smartphone.

Para o ator, seu iPhone 13 Pro é simplesmente “pesado demais”, fazendo com que ele tenha que apoiar o dispositivo no seu dedo mindinho enquanto o segura (sem muito sucesso). De fato, o iPhone 6s (143g) é consideravelmente mais leve do que o iPhone 13 Pro (204g).

Evans também aproveitou a ocasião para comentar as mensagens de fãs o aconselhando a comprar um iPhone SE — muito mais parecido com seu antigo smartphone. Entretanto, o astro não parece ter gostado muito da ideia.

Eu sou tipo “não, eu não quero isso [o iPhone SE], eu quero o iPhone 6s”. Eu quero que algo de antes funcione até não poder mais.

O astro, vale lembrar, é o protagonista da série “Defeding Jacob”, do Apple TV+, e também era esperado para estrelar o longa “Project Artemis”, mas deixou a produção após conflitos de agenda, uma vez que já havia iniciado as gravações do thriller “The Grey Man”, da Netflix — justamente o que ele estava promovendo na entrevista acima. Em contrapartida, ele estará em um projeto do Apple TV+ junto à atriz Scarlett Johansson chamado “Ghosted”.

E você, concorda com as críticas de Evans? 😜

