Esses são os emojis mais usados no Facebook e no Instagram

No próximo domingo, dia 17 de julho, será o Dia Mundial do Emoji. E, para comemorar o dia, uma nova pesquisa mostrou alguns dos emojis mais usados no mundo e no Brasil tanto no Facebook quanto no Instagram.

Os dados da pesquisa foram coletados anonimamente entre publicações, comentários e a bio do Facebook e Instagram, no período entre abril e julho de 2022.

Começando pela parte boa que todos nós brasileiros amamos: comidas e bebidas. No país, os mais populares a aparecerem nas publicações e comentários das duas redes sociais são os de café (☕️), de pão de forma (🍞) e de pizza (🍕).

Em relação a esportes, a bola de futebol (⚽️) é o emoji mais popular nas bios do Instagram ao redor do mundo. No Brasil, o segundo lugar ficou com o kimono/artes marciais (🥋). Além desses dois, os emojis de atividades recreativas e esportes mais usados em publicações do Facebook no Brasil são: 🏋️, 🏄 e 🧘.

Não foram divulgadas as categorias de maneira geral, mas é possível que continuem seguindo o padrão do ranking do ano passado. Entretanto, quando se trata dos emojis recém-lançados no Facebook (versão 14.0), os mais populares entre os brasileiros (e seus respectivos significados de acordo com a Emojipedia) são:

🫶 – Duas mãos formando um coração. Usado para demonstrar amor e apoio.

🥹 – Um rosto amarelo com lágrimas na parte inferior de seus dois olhos. Pode ser usado para expressar uma variedade de emoções, incluindo tristeza, raiva, vergonha, admiração e gratidão.

🫣 – Um rosto amarelo com as mãos sobre os olhos e sobrancelhas levantadas. Um olho arregalado está espiando por entre os dedos. Pode ser usado para transmitir a dualidade de querer desviar o olhar de algo porque é assustador, nojento ou constrangedor, mas não conseguir.

🫢 – Um rosto amarelo com olhos abertos (não sorridentes) e uma mão sobre a boca. Usado para manifestar choque ou surpresa.

Os emojis parecem ser tão bobos, mas pesquisas como essas são muito interessantes por mostrar hábitos culturais ou sentimentos que prevalecem entre os usuários.

Se você curte esse tipo de representação, a Emojipedia já compartilhou alguns dos próximos emojis, os quais devem chegar às plataformas online e sistemas operacionais até o fim do ano que vem.