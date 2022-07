Fornecedora da Apple é acusada de roubar segredos industriais

A chinesa Luxshare — empresa responsável pela fabricação de AirPods e componentes de vários outros produtos da Apple — foi acusada recentemente de roubar segredos industriais de uma de suas concorrentes em Taiwan. De acordo com promotores da ilha asiática, a empresa tem adotado práticas de espionagem para conseguir prioridade na linha de produção da Maçã.

Segundo informações da Reuters, 14 pessoas envolvidas no caso já foram presas pelas autoridades taiwanesas após um ano e meio de investigações. A espionagem de companhias da China continental tem sido uma grande preocupação do governo de Taiwan, que vê isso com uma ameaça ao desenvolvimento tecnológico da ilha.

Mais especificamente, a Luxshare estaria roubando funcionários importantes da Catcher Technology com promessas de salários maiores e, nesse processo, obtendo informações confidenciais da sua competidora — conhecida por produzir capas de iPhones e iPads para a Apple.

A Luxshare tem investido bastante nos últimos tempos em instalações de montagem para iPhones e na fabricação de dispositivos vestíveis e carros elétricos. Para as autoridades taiwanesas, a empresa estaria usando suas informações privilegiadas para produzir, também, acessórios para os dispositivos da Maçã.

O departamento fará o possível para investigar esses casos a fim de manter o bom desenvolvimento das empresas do nosso país e garantir a competitividade das indústrias nacionais.

Em um comunicado, a Catcher Technology disse que continua a trabalhar ativamente para “otimizar a proteção de segredos comerciais” e que investigará “qualquer situação que infrinja seus direitos e interesses”.

Tanto a Apple quanto a Luxshare ainda não se pronunciaram sobre o assunto.

