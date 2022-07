iOS 15.6 e iPadOS 15.6 ganham segundas versões RC

Certamente estamos agora bem mais perto do lançamento da próxima atualização dos sistemas da Apple, já que a empresa disponibilizou hoje para desenvolvedores as segundas versões Release Candidate do iOS 15.6 (compilação 19G71 ) e do iPadOS 15.6 (idem).

Não foram liberadas novas versões RC dos outros sistemas; portanto, se nenhum bug grave for encontrado agora, essas deverão ser as versões finais que a Apple disponibilizará para usuários — quem sabe já na próxima semana.

Como sabemos, essas versões não contam com grandes mudanças já que a Apple também está testando seus próximos sistemas operacionais — iOS 16, iPadOS 16, macOS Ventura 13, watchOS 9 e tvOS 16, os quais estão agora na terceira versão beta e deverão ser lançados para o grande público em setembro/outubro. Os novos sistemas, inclusive, podem ser testados pelo grande público através do Apple Beta Software Program.

As segundas versões RC do iOS 15.6 e do iPadOS 15.6 deverão aparecer em breve, também, no programa de testes público da Apple.