iOS 16 traz de volta player em tela cheia na tela bloqueada

Esse período entre junho e setembro costuma ser de descobertas no que tange os sistemas da Apple. Em geral, é depois da Worldwide Developers Conference (WWDC), quando há a apresentação dos novos sistemas (neste ano, o iOS 16, o iPadOS 16, o macOS Ventura 13, o watchOS 9 e o tvOS 16) mas antes do lançamento oficial para o público geral.

Publicidade

Com as versões betas, desenvolvedores e/ou aventureiros vão escavando as novas funções e revelando o que a Maçã preparou de novo para o ano. E estamos sempre mostrando por aqui todos os detalhes encontrados a cada versão de testes.

Vamos conferir as novidades mais recentes de que temos notícia?

Player em tela cheia

O novo recurso mais interesse dessa leva faz parte da renovação da tela bloqueada do iOS 16. Agora, conforme havia sido mostrado na WWDC22, ao tocar na capa do álbum, de um podcast ou do que esteja sendo reproduzido, a capa se expande e as cores do fundo mudam para combinar com a do conteúdo em questão.

Publicidade

O vídeo abaixo mostra como funciona o intuitivo processo.

Well this came out ultimately with the revised beta 3



Alt text: Screen recording showing the new full screen music player in the Lock Screen which can be enabled by tapping the album artwork pic.twitter.com/LgHRKjfcuZ — Apple Software Updates (@AppleSWUpdates) July 11, 2022

As capturas abaixo mostram como ficou a interface quando em tela cheia, combinando o conteúdo reproduzindo com elementos como o relógio. O recurso funciona tanto com o Apple Music, quanto com o app Podcasts e demais aplicativos, a exemplo do Spotify. É possível notar que o controle de volume sumiu, função que deve ser exercida pelos botões ou pela Central de Controle.

Como observado por usuários do Twitter, a novidade não é tão… nova assim. 😅

Publicidade

Se observarmos, essa tela do iOS 16 lembra como o iPhone exibia a reprodução de conteúdos na tela bloqueada entre o iOS 7 e o iOS 9. Foi com o iOS 10 que teve início esse formato de cartão que temos até hoje.

Detecção de detalhes na segmentação

Ainda na tela bloqueada, lembra daquela função chamada segmentação que permite a sobreposição de elementos de uma foto com o relógio? Sami Fathi, do MacRumors, mostrou o quão grande é o nível de detalhes da detecção da borda das imagens e, mais ainda, de transparência.

Na foto, o iOS 16 conseguiu interagir com uma bolha de sabão, como podemos ver no tweet.

This is insane attention to detail. iOS 16 can properly detect when a subject is meant to be transparent (like bubbles or wager) on the Lock Screen and lets the time pass through. 🤯 https://t.co/kpGo8Lz3GM pic.twitter.com/jKlScqNj2V — Sami Fathi (@SamiFathi_) July 13, 2022

Espaço máximo para backups no disco no macOS

Conforme notou nosso patrão Marcelo Dumke, o macOS Ventura agora permite, ao adicionar um disco de backup, selecionar o quanto de espaço máximo deve ser destinado às cópias de segurança. A foto abaixo mostra a interface.

Demonstração das Chaves-senha

Por fim, temos um gostinho de um recurso que promete remover a necessidade de digitar senhas ao fazer logins: as Chaves-senha (Passkeys). Apresentadas na WWDC22, elas permitem que seja realizada a autenticação em sites e aplicativos sem que seja necessário digitar uma senha.

Publicidade

Como depende de implementação dos desenvolvedores, ainda devemos esperar um pouco para usar a função no cotidiano, mas já podemos ter uma ideia de como funciona na prática com o vídeo abaixo.

🔑 I made a short video today for a new member of @hanko_io community to explain #passkey usage on #iOS 16 beta, including passkey management UI: pic.twitter.com/fRvnOeBNuh — Felix Magedanz (@FlxMgdnz) July 13, 2022

Por ora, é isso! É sempre bom manter em mente que, como se trata de versões beta, ainda não é totalmente confirmado que as coisas continuarão do jeito que estão, embora seja pouco provável que novidades maiores, como a tela de reprodução de músicas, desapareçam até a versão final.

Enfim, vamos continuar acompanhando a evolução dos sistemas. 😀