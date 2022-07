iPhone 13 foi um dos produtos mais vendidos do Prime Day 2022 no Brasil

A edição 2022 do Prime Day, tradicional evento de compras da Amazon, aconteceu nos dias 12 e 13 de julho, inclusive aqui no Brasil.

Após as promoções, a gigante americana aproveitou para divulgar um balanço dos itens mais vendidos durante os dois dias.

De acordo com a Amazon, as vendas no Brasil foram 2,1x maiores que as registradas no evento do ano passado. Ao todo, foram mais de 300 milhões de produtos vendidos e uma economia de mais de US$1,7 bilhão aos usuários que aproveitaram as diversas promoções.

Entre os destaques de mais vendidos, tivemos os dispositivos da própria Amazon (mais especificamente o Echo Dot de 3ª geração, o Kindle de 10ª geração e o Fire TV Stick).

Já na categoria “Eletrônicos”, tivemos uma menção a um produto da Apple — mais especificamente o iPhone 13, ainda que a Amazon não tenha especificado a cor ou a capacidade dele. Outro dispositivo da Apple mencionado como um dos mais vendidos (globalmente, nesse caso) foi o Apple Watch Series 7, a geração mais atual do smartwatch da Maçã.

Outros destaques apresentados na lista dos mais vendidos incluem alguns fones de ouvido da JBL, cervejas, notebook da Lenovo e lâmpadas inteligentes. É possível conferir a lista completa aqui.

Você também aproveitou para comprar algo no Prime Day? 🤑

