iPhone 4s agora é obsoleto; 5s e 6s tornam-se clássicos

É como dizem: a história é um espectro. Um dia, estamos assistindo ao lançamento de um produto; no outro, vemos o mesmo dispositivo entrar na lista de clássicos e obsoletos da Apple — as quais agora ganharam novos membros.

A Maçã tem duas classificações para produtos antigos: entre cinco e sete anos após sair do mercado, o dispositivo é considerado clássico (ou vintage). Passados sete anos do fim das vendas, o dispositivo então é considerado obsoleto. É importante não confundir a data final de comercialização com a do lançamento. Muitos iPhones continuam sendo vendidos por alguns anos até serem descontinuados.

Nos últimos tempos, alguns produtos da empresa entraram nessas designações.

São agora produtos clássicos:

Apple TV HD (início de 2016), cujo Siri Remote (de primeira geração) não tem o anel branco ao redor do botão Menu;

iPhone 5s;

iPhone 6s (32GB);

iPhone 6s Plus (32GB);

iPad Pro de 12,9 polegadas (Wi-Fi);

iPad Pro de 12,9 polegadas (Wi-Fi + Cellular).

Tornaram-se produtos obsoletos:

MacBook Pro (Retina, 13 polegadas, início de 2013);

MacBook Pro (Retina, 13 polegadas, meados de 2014);

MacBook Pro (Retina, 15 polegadas, meados de 2012);

MacBook Pro (Retina, 15 polegadas, início de 2013);

MacBook Pro (Retina, 15 polegadas, final de 2013);

iPhone 4s.

Dispositivos clássicos têm mais limitações na obtenção de reparo, que só é feito caso haja peças disponíveis. Enquanto isso, aos obsoletos não fica mais disponível nenhum tipo de reparo em assistências oficiais da Apple. A exceção são as baterias de MacBooks, cuja troca pode estar disponível por até dez anos após o último dia de disponibilidade para venda, conforme diz a página da empresa sobre o tema.

Você tem ou já teve um desses produtos?