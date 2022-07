iTunes Session é reapresentado como Apple Music Sessions

Certamente muitos aqui devem se lembrar da iTunes Session, uma série de álbuns ao vivo e EPs gravados por vários artistas e lançados exclusivamente na iTunes Store entre 2006 e 2017, incluindo Caetano Veloso, Kelly Clarkson e muitos outros artistas/bandas.

Hoje, a Apple reapresentou a iniciativa sob o nome Apple Music Sessions, a qual também contará com apresentações ao vivo exclusivas “com alguns dos artistas mais prolíficos do mundo”. É importante não confundir essa iniciativa com o Apple Music Live, anunciado em maio passado, o qual dá continuidade ao antigo iTunes Festival.

Gravado nos estúdios da Apple Music em todo o mundo, o Apple Music Sessions oferece aos artistas a oportunidade de reimaginar e recriar sucessos de seu catálogo e covers criativos de clássicos amados. Essas apresentações exclusivas também são filmadas, resultando em uma coleção ao vivo especial e personalizada, composta por novas faixas com Áudio Espacial e vídeos musicais de performance ao vivo que estarão disponíveis exclusivamente para os fãs da Apple Music em todo o mundo.

O Apple Music Sessions chegou oficialmente com lançamentos de Carrie Underwood e Tenille Townes, gravados nos novos estúdios da Maçã em Nashville.

Durante sua sessão, Underwood apresentou seu sucesso “Ghost Story”, bem como uma versão despojada de “Blown Away” e um cover de “Mama, I’m Coming Home”, de Ozzy Osbourne. Já Townes apresentou seus sucessos “Same Road Home” e “Somebody’s Daughter”, além de um cover emocionante de “At Last”, de Etta James.

A Maçã já divulgou, inclusive, os próximos artistas que também participarão do Apple Music Sessions, incluindo Ronnie Dunn, Ingrid Andress e muitos outros — a companhia também planeja expandir a série para outros gêneros de música no futuro.

O Apple Music conta com um catálogo de mais de 90 milhões de músicas e 30 mil playlists — muitas delas com suporte a Áudio Espacial (Dolby Atmos) e em altíssima definição, com áudio Lossless. No Brasil são três tipos de assinatura: Universitária (R$11,90/mês), Individual (R$16,90/mês) e Familiar (R$24,90/mês). Caso você não seja um assinante, pode testar o serviço de forma gratuita por um mês. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

