Microsoft detalha brecha na sandbox de apps para macOS

Em seu site oficial, a Microsoft divulgou nesta semana detalhes sobre uma vulnerabilidade que utilizava códigos específicos para escapar da sandbox de alguns aplicativos no macOS, tendo acesso ao sistema sem restrições.

A falha CVE-2022-26706 já foi corrigida em atualizações de segurança de 16 de maio, mas a equipe do Microsoft 365 Defender fez questão de detalhá-la, aproveitando para agradecer a Apple pela ação rápida.

Incentivamos os usuários do macOS a instalar essas atualizações de segurança o mais rápido possível. Também queremos agradecer à equipe de segurança de produtos da Apple por sua capacidade de resposta na correção desse problema. —Jonathan Bar Or, equipe de pesquisa do Microsoft 365 Defender

O incentivo à atualização do sistema é pelo fato de que a brecha poderia ser utilizada por aplicativos maliciosos para ter acesso ao sistema e a seus dados. Isso acontece porque a vulnerabilidade afeta a sandbox de aplicativos de terceiros.

O dito sandboxing é uma tecnologia que cria um espécie de “caixa” ao redor dos aplicativos e controla o acesso dele ao sistema, evitando que malwares alcancem o macOS para danificá-lo ou para roubar dados do usuário. Como a Apple exige que essa função exista em todos os aplicativos publicados na Mac App Store, uma falha do tipo poderia comprometer sua máquina.

A vulnerabilidade foi encontrada enquanto a equipe buscava maneiras potenciais de executar e detectar macros maliciosas no Microsoft Office para macOS. Os detalhes podem ser conferidos no post original, onde a empresa mostra exatamente o código problemático. Não é a primeira vez, entretanto, que a Microsoft encontra meios de escapar da sandbox — vulnerabilidades semelhantes foram encontradas em 2018, 2020 e 2021, todas as quais já foram corrigidas.

A Apple afirma que a sandbox é apenas uma medida de proteção, mas não é à prova de erros. Felizmente, sempre que falhas do tipo são relatadas, a empresa faz o melhor para solucioná-las — e, por isso, é importante que mantenhamos os nossos sistemas atualizados. Apesar de a trama ter ocorrido no Mac, a empresa liberou atualizações para todos os sistemas: iOS 15.5, iPadOS 15.5, macOS Monterey 12.4, macOS Big Sur 11.6.6, watchOS 8.6 e tvOS 15.5.

