★ NordVPN lança novo pacote de apps; economize até 65% nas assinaturas!

Você pode não saber, mas talvez seus dados estejam sob grande ameaça. Portanto, bom seria esconder completamente suas informações para não deixar um rastro digital ou, quem sabe, você até queira contornar algumas restrições de sites por regiões geográficas, como no caso de plataformas de streaming, por exemplo.

Publicidade

Seja qual for a necessidade, quando se trata de privacidade e segurança, utilizar uma VPN é primordial para se proteger digitalmente. Como sempre recomendamos, a NordVPN é uma solução bem completa, que agora está dando as mãos a outros dois apps que lhe deixarão ainda mais protegido: o NordPass e o NordLocker.

NordVPN

A NordVPN oferece tudo o que você pode querer em uma VPN, mas ela vai além. Com mais de 5 mil servidores em mais de 80 lugares, ela se destaca pela velocidade e também por seus recursos de privacidade e segurança.

Em relação à privacidade, ela oculta o seu IP, a sua localização física e o histórico de navegação, impedindo que sites intrusos captem seus dados e o torne alvo fácil para ataques cibernéticos.

Publicidade

Além disso, porém, ela oferece proteção contra ameaças sem cobrar a mais por isso. Isto é, quando você acessar sites ou precisar baixar algum anexo em um email, os temidos malwares, rastreadores e anúncios intrusivos não vão lhe alcançar ou causar danos aos seus dispositivos. E tudo isso acontece mesmo se um servidor de VPN não estiver conectado.

NordPass

Outra solução muito bem-vinda é o NordPass, um gerenciador de senhas superfácil de usar que promete sincronização e backup automático em todos os seus dispositivos, seja no computador, no smartphone, no tablet ou mesmo em um navegador.

Com ele, você consegue acessar todas as suas senhas com proteção criptográfica, mas também não precisa se esforçar para pensar em senhas mais fortes, já que você pode usar o app ou a extensão de navegadores para gerar para você.

Publicidade

E mais: você pode armazenar também notas seguras, detalhes dos seus cartões de crédito, informações pessoais, senhas Wi-Fi e qualquer outro tipo de dados sensíveis que possam comprometer a sua segurança.

NordLocker

Se precisamos proteger nossos dados, imagine os nossos arquivos! O NordLocker é a solução de armazenamento na nuvem com criptografia de ponta a ponta, para manter seus arquivos longe das mãos dos malfeitores.

Com até 1TB de espaço (no plano “Completo”), você não precisa se preocupar com o que guarda na internet; sejam pequenos arquivos de texto ou vídeos em alta resolução, você os envia com facilidade, além de ter a segurança de não perdê-los ou tê-los infectados por algum programa malicioso. Com ele, é fácil sincronizar, realizar backups e sincronizar com todos os seus dispositivos.

Publicidade

O NordLocker também permite compartilhar seus arquivos com empresas ou outras pessoas, o que é ótimo caso você lide com documentos sigilosos ou com informações importantes.

Pacotes e promoção

Os planos oferecidos pela empresa são para todos os gostos: você pode optar por adquirir somente a NordVPN com proteção contra ameaças, ou garantir também o NordPass e o NordLocker.

Se optar somente pela NordVPN no plano mensal, você paga R$59/mês — se optar pelo desconto de 58%, consegue o app por R$9,90/mês (pagamento de R$237,60 para dois anos de serviço). O desconto fica ainda maior se você optar pelo pacote “Completo” com os três serviços: com 65% de desconto, R$66,90/mês vai para R$16,90/mês (pagamento de R$405,60 para dois anos de serviço).

Portanto, vá até o site, confira as demais opções e veja qual é a melhor para você — e você ainda tem 30 dias para pedir um reembolso se você assinar, usar e não gostar.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: Este é um artigo patrocinado, escrito de maneira independente pelo MacMagazine a partir de um acordo comercial com o anunciante, que não influenciou o conteúdo do post.