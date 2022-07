Vídeo: unboxing do MacBook Air (M2) na cor meia-noite

Ele chegou, senhoras e senhores! 😀

Já estamos em mãos com o novíssimo MacBook Air, agora com o chip M2 e com um design modernizado — inclusive com novas cores, tal como essa do nosso unboxing, chamada meia-noite (midnight).

Confira em detalhes:

Até amanhã, também vai ao ar um outro vídeo que estamos preparando com um hands-on completo dessa máquina, comparando-a com o MacBook Air de entrada da geração anterior (M1) e também com um MacBook Pro de 16″ com chip M1 Max.

Fiquem ligados! 😉

