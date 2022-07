Além de estar disponível nos iPhones/iPads, Apple Watches e Apple TVs, o aplicativo Música (Music) também está nos Macs.

No caso dele, há alguns truques bem bacanas que só estão disponíveis por lá — como o minirreprodutor e o Visualizador, por exemplo.

Uma maneira interessante de ter um controle das músicas que estão sendo reproduzidas no seu Mac é através de uma notificação, que aparece sempre que uma nova canção está começando.

Porém, se você não tem interesse que ela apareça, há um ajuste que permite facilmente desativá-la por aí. Veja, a seguir, como fazer!

Antes de mais nada, é bom salientar que ela só aparecerá se você mantém ativadas as notificações do app Música no macOS. Para verificar isso, vá até as Preferências do Sistema » Notificações e Foco, clique em “Música” na barra lateral e veja se “Permitir Notificações” está ativada ou desativada e se um dos estilos de alerta está selecionado.

Ou seja: caso você desative as notificações, a notificação de troca de música não aparecerá — mesmo se a opção estiver ativada dentro do app Música.

Dito isto, abra o app Música, vá até Música » Preferências…, na barra de menus (ou use o atalho ⌘ command , ) e certifique-se de estar com a aba “Geral” selecionada.

Por fim, desmarque a opção localizada na parte inferior, “Ao trocar de música”, na seção “Notificações”.

Fácil, não acham? 🎶