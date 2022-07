Como exportar um contato como vCard [Mac]

O aplicativo Contatos (Contacts) oferece um fácil acesso aos seus… contatos! 😝 Por ele, você pode conferir não só os números de telefone, como também outros campos — como o email, por exemplo.

Pois se você mantém por lá todos os seus contatos e está pensando em compartilhar algum deles com outra pessoa ou mesmo exportá-los, há uma maneira bem simples de fazer tal procedimento no app para Macs.

Com isso, ele será exportado usando o vCard, um formato padrão de arquivo usado para os cartões de visita eletrônicos. Veja, a seguir, como proceder!

Abra o app Contatos — é possível fazer isso pelo Spotlight, pelo Dock (caso tenha posto ele por lá), pelo Launchpad ou pela aba “Aplicativos” do Finder.

Em seguida, selecione um contato com o mouse (de maneira com que ele fique destacado em azul). Em seguida, clique com o botão direito do mouse em cima dele e vá em “Exportar vCard”. Opcionalmente, vá até Arquivo » Exportar » Exportar vCard… na barra de menus.

Em seguida, escolha como o nome deseja ser salvo, se deseja adicionar alguma etiqueta e o local do Mac onde ele ficará localizado. Depois, clique em “Salvar”.

Para salvar múltiplos contatos, clique no primeiro da lista e depois nos demais, enquanto mantém pressionada a tecla ⌘ command .

Caso queira selecionar toda a sua lista, basta usar o atalho ⌘ A . Depois, basta seguir um dos procedimentos mostrados acima para salvá-lo.

Posteriormente, basta compartilhá-lo onde quiser — como em um email, por exemplo.