Vídeo: hands-on completo do MacBook Air (M2)

Como prometido, depois do unboxing que publicamos ontem, hoje voltamos com um vídeo completo de hands-on do recém-lançado MacBook Air com chip M2.

Nele, comparamos o novo modelo de entrada com o anterior com chip M1, passando por tela, webcam, alto-falantes e, é claro, performance — tanto da CPU/GPU em si, quanto do seu polêmico SSD de 256GB.

E aí, dúvidas respondidas? 😉

Apoio: Content Creator Expo

Este vídeo teve o apoio da Content Creator Expo, evento que acontecerá entre os dias 22 e 24 de julho de 2022, em São Paulo, e contará com a presença de nomes e marcas relevantes para compartilhar conhecimento e tecnologias com os criadores de conteúdos.

As vagas para o congresso são limitadas, então garanta logo o seu passaporte para aproveitar as palestras. Se você não pode ou não tem interesse em ir às palestras, mas quer aproveitar a feira e todas as marcas, seus produtos e a arena de demonstrações, a entrada é gratuita pros 3 dias de feira!