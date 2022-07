Review: Wireless Box Plus, opção 3-em-1 para CarPlay sem fio

Uma das implementações mais vagarosas no universo da Apple é a do CarPlay sem fio. Isso, porém, não é culpa da Maçã — afinal, ela depende da adoção pelas montadoras para que a funcionalidade seja adicionada aos veículos.

Considerando que a maioria das marcas e dos modelos de automóveis ainda não incorporaram o CarPlay sem fio, cabe a nós, consumidores, encontrar produtos no mercado que forneçam justamente essa opção — e nós já até falamos de algumas delas.

Hoje, apresentamos o Wireless Box Plus da Smart Box, uma solução para usuários do iOS e do Android que queiram usufruir das facilidades do CarPlay/Android Auto totalmente sem fio — isso, vale notar, só funciona em veículos que já possuem suporte à versão com fio do sistema veicular; ou seja, o adaptador não é capaz de habilitar essa função em automóveis que não são originalmente compatíveis com esses sistemas.

Design

Em geral, os adaptadores para CarPlay sem fio são pequenos e discretos — porém, nem sempre tão pequenos e discretos quanto queríamos. Fato é que eles são compostos por um fio com conexão USB e um pequeno gabinete onde todo o processamento é feito.

Esse é exatamente o design do Smart Box Plus, o qual me surpreendeu ao vir, na caixa, com duas opções de cabos — uma USB-A/USB-C e outra USB-C/USB-C, para veículos compatíveis —, ambos com cerca de 20cm de comprimento.

O gabinete em si é pequeno — com cerca de 8,5cm de altura e 5cm de largura —, feito completamente de plástico. A parte da frente do gabinete possui um acabamento espelhado, enquanto a traseira é fosca e as laterais possuem aberturas (certamente para ventilação).

Por fim, o gabinete possui ambas as portas USB do tipo A e C, portanto você poderá escolher qualquer uma delas na hora de instalá-lo, como veremos a seguir.

Funções e instalação

Diferentemente de várias opções de adaptadores que possuem única e exclusivamente a função de habilitar o CarPlay/Android Auto sem fio, o Smart Box Plus oferece outros recursos bem interessantes. São eles:

Canal Bluetooth para reprodução de músicas e chamadas;

MirrorLink (espelhamento de tela) sem fio para smartphones;

Reprodução de músicas e vídeos em dispositivos USB;

Reprodução de vídeos com suporte para YouTube, Facebook, Hulu e Netflix.

A instalação, por sua vez, é tão simples quanto colocar um dispositivo para carregar: basta escolher o cabo com a porta para seu veículo (USB tipo A ou C), conectar uma extremidade no gabinete e a outra na porta multimídia do seu veículo — lembre-se que não pode ser em uma porta habilitada só para carregamento.

Feito isso, é só ligar o veículo, esperar para que o sistema nativo reconheça o Wireless Box Plus, ativar o Bluetooth do iPhone e depois selecionar o adaptador nas preferências do CarPlay (Ajustes » Geral » CarPlay).

É importante notar que, para habilitar algumas funções ou personalizar o comportamento do adaptador (que roda o Android 11), é preciso acessar os ajustes do Wireless Box Plus — não confunda com os Ajustes do CarPlay. Geralmente, é possível visualizar a interface nativa do adaptador tocando no ícone do seu veículo pela tela de apps do CarPlay.

No menu nativo do Wireless Box Plus, é possível explorar/configurar alguns dos recursos mencionados acima — como a possibilidade de reproduzir músicas e transmitir chamadas por Bluetooth, reproduzir mídias em um drive USB e acessar as configurações de espelhamento. Ademais, usuários podem ajustar algumas configurações importantes (como a opção para conectar automaticamente ao CarPlay ou ao Android Auto quando o veículo for ligado) e, ainda, atualizar o software do adaptador caso você esteja enfrentando algum problema.

CarPlay

Aos que não conhecem o CarPlay, aqui vai uma (breve) apresentação do sistema veicular da Apple: com ele, podemos realizar algumas ações sem a necessidade de interagir com o iPhone, por meio da central multimídia do veículo — inclusive, é possível fazer uso dos controles do volante (caso seu veículo possua) para atender e encerrar chamadas, bem como para passar faixas de músicas e aumentar o volume.

Entre essas ações, é possível: receber e efetuar chamadas, navegar pela biblioteca de músicas (seja do Apple Music ou outros serviços de streaming) e controlar a reprodução das faixas; usar serviços de Mapas e navegação por GPS; e usar a Siri para ler e enviar mensagens tanto no iMessage quanto em apps de terceiros (como WhatsApp, Telegram, etc.).

Com o Wireless Box Plus, é possível acessar todos os recursos supracitados sem que o iPhone esteja conectado via cabo à porta multimídia do veículo, o que traz mais praticidade na hora de entrar e sair do veículo — sem contar que você elimina a bagunça com fios. Não há motivos para se preocupar, também, em perder alguma função em detrimento da conexão sem fio, uma vez que todos os recursos funcionam wireless — inclusive a Siri.

É possível, ainda, conectar mais de um iPhone ao adaptador e obter dados e ajustes (como agenda de contatos, músicas, etc.) de cada usuário individualmente. A configuração, porém, deve ser feita em cada aparelho sem que o dispositivo previamente emparelhado esteja conectado; no caso da conexão automática, ela será preferencialmente feita com o último smartphone conectado — para alterar, basta selecionar o dispositivo que você pretende conectar nos ajustes de conexão do adaptador.

Bônus: MirrorLink

Como eu havia destacado, o fato de o Wireless Box Plus oferecer uma variedade de outros recursos para além de permitir usar o CarPlay sem fio é, de fato, um de seus maiores diferenciais.

Entre esses recursos, o mais interessante na minha percepção é a possibilidade de espelhar a tela do seu smartphone na central multimídia do seu veículo — o chamado MirrorLink, uma tecnologia anterior ao CarPlay e ao Android Auto que permite exibir praticamente qualquer conteúdo sendo transmitido no seu dispositivo.

Para configurar essa funções, é preciso acessar o menu nativo do Wireless Box Plus, como explicado anteriormente, e selecionar a opção “Mirror” ou “Cast”. A partir daí, você precisar seguir as instruções na tela para estabelecer uma conexão com seu dispositivo — feito isso, você verá o Wireless Box Plus entre as opções de dispositivos compatíveis com AirPlay e você poderá espelhar a tela.

Com a conexão estabelecida, você poderá rodar alguns apps — como YouTube, Facebook, Hulu (o qual está indisponível no Brasil) e Netflix de forma “nativa” na tela multimídia do seu veículo — inclusive, é possível reproduzir vídeos do YouTube em segundo plano enquanto você usa o iPhone. Para isso, basta abrir esses apps no iPhone, tocar no botão do AirPlay e selecionar o adaptador.

Nos meus testes, porém, eu não consegui efetuar essa conexão pelo Acesso Pessoal; portanto, tive que conectar o adaptador ao meu Wi-Fi residencial e só assim o Wireless Box Plus apareceu como um dispositivo para AirPlay no iPhone, possibilitando o espelhamento da tela.

E os problemas?

Já que nem tudo são flores, trago-lhes alguns problemas que eu encontrei com o uso do adaptador para CarPlay sem fio. O primeiro deles está relacionado com o uso dos botões do volante para controlar as reprodução de músicas (avançar e/ou retroceder uma faixa) no CarPlay — os quais não funcionaram como esperado, uma vez que o sistema reconhece a ação, mas não a executa. Segundo a fabricante, porém, o adaptador possui suporte aos botões do volante do veículo e do sistema multimídia, caso haja.

Além disso, por vezes o adaptador reiniciava com o carro em pleno funcionamento. Isso, porém, pode ser nada mais do que falhas resolvíveis com um update — mas, até o momento da redação deste artigo, não havia uma atualização disponível para o adaptador, portanto não consigo afirmar com certeza que esses são problemas de software.

Além disso, usuários mais atentos podem notar um pequeno atraso (em milésimos de segundo) na reprodução de áudios em geral, o que é mais notável na hora de pausar/reproduzir e pular músicas. No entanto, em comparação com alguns outros dongles que eu já usei, o Wireless Box Plus teve o menor atraso de todos (na minha percepção).

Um último quesito negativo do uso do CarPlay (bem como do Android Auto) sem fio — e não do Wireless Box Plus especificamente — é o consumo da bateria. Diferentemente da versão cabeada, que carrega o iPhone durante o funcionamento, o sistema wireless, além de não fornecer energia ao seu dispositivo, consome mais a bateria por fazer uso do Wi-Fi e do Bluetooth constantemente. A depender, portanto, do tempo de conexão, pode ser que você note uma perda considerável em bateria.

Prós e contras

De forma resumida, eis alguns pontos positivos e negativos do Wireless Box Plus que você deve levar em consideração:

Suporte para múltiplos dispositivos;

Fácil instalação;

Espelhamento de tela. Não possui suporte para o português;

Instabilidade de conexão;

Maior consumo da bateria do smartphone.

Conclusão

Pontuadas as principais características, funções, vantagens e desvantagens do Wireless Box Plus, chegou a hora do veredito: vale a pena ter o adaptador para CarPlay sem fio? Para os geminianos (sem ofensa) por aí que não conseguiram ainda tomar uma decisão, permita-me quebrar o gelo: sim, vale.

Não é preciso elaborar muito para constatar que só o conforto de eliminar os cabos e a burocracia de conectar seu dispositivo toda vez que entrar no carro (além de ter que desconectar ao sair) já torna válido o uso do adaptador. Por não precisar de manutenção ou atualizações constantes, você pode deixá-lo conectado permanentemente no seu veículo — até que você esqueça como era ter que usar um cabo para usar o CarPlay.

As funções adicionais para quem faz uso exclusivamente do CarPlay são “cosméticas”, mas tornam o adaptador uma opção versátil para múltiplas circunstâncias — caso você use-o por alguns dias em um outro veículo e precise conectar seu dispositivo via Bluetooth nele, por exemplo.

É possível conferir todas as informações técnicas do Wireless Box Plus — como compatibilidade com veículos/modelos — nessa página.

Onde comprar

Aos interessados, aproveitem a condição especial de pré-venda, na qual o Wireless Box Plus sai de US$175 por US$130, com frete grátis para todo o mundo! Para o Brasil, contudo, é bom levar em consideração um possível imposto de importação (de 60%). Os envios deverão começar em agosto.