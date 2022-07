Calendário do MacMagazine está agora atualizado até 2027!

Muitos de vocês podem não saber/lembrar, mas há anos o MacMagazine oferece um calendário gratuito, completíssimo, para quem quiser assinar em seus Macs, iPhones, iPads, etc.

Pois bem. Acabamos de subir uma grande atualização dele, de forma que fique completo e preparado até o ano de 2027. O calendário inclui:

Todos os principais feriados nacionais (comerciais e cristãos);

Alguns feriados americanos/judaicos importantes;

Datas gerais comemorativas;

Dias em que começam novas estações do ano;

Dias importantes na história da Apple;

Eventos da Apple, à medida que são marcados durante o ano;

Aniversários referentes ao MacMagazine.

E também aproveitamos sempre para incluir uma ou outra coisa extra, como as datas de início e fim da Copa do Mundo FIFA no Catar, este ano, bem como de ambos os turnos das Eleições 2022.

Eis a URL do calendário, para quem quiser assinar:

Este nosso vídeo é bem antigo (beeem nostálgico!), mas mostra rapidamente como assinar o calendário em todos os dispositivos. É uma coisa bem simples.

E, ah, aproveitando a oportunidade, fica a dica também dos calendários do nosso leitor Rodrigo Rodrigues — ele acabou de lançar um com todos os principais shows (Palco Mundo) do Rock in Rio, que acontecerá em setembro, e em breve também atualizará o da Copa do Mundo com os jogos da Seleção Brasileira.

Usem e abusem! 😉