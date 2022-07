Como limpar os dados do navegador do Instagram [iPhone]

Para facilitar a abertura de links incluídos em Stories ou na bio dos usuários, o Instagram oferece um navegador embutido — para que você possa conferir o conteúdo da página sem nem precisar sair do aplicativo.

Pois se você usa bastante esse recurso, saiba que há uma opção a qual permite limpar os seus dados de navegação (o que inclui cookies, caches e dados de armazenamento dos sites que você acessou usando a rede social).

Veja, a seguir, como fazer esse procedimento no seu iPhone!

Abra o Instagram e toque em qualquer link para abrir o navegador embutido. Se quiser, faça isso usando o endereço que você inseriu na sua bio, na aba do seu perfil (no canto inferior direito).

Com o navegador aberto, toque no botão com três pontinhos (no canto superior direito) e selecione “Configurações do navegador”. Em seguida, vá até “Limpar” e confirme em “Limpar dados de navegação”.

O Instagram deixa claro que, ao fazer isso, os anúncios e outros conteúdos que você vê por lá poderão se tornar menos relevantes para você.

Bem fácil! 😁