Como silenciar notificações indesejadas no Twitter [iPhone, iPad, Mac e web]

O Twitter é uma excelente rede social para quem deseja acompanhar as últimas notícias sobre aquilo que mais curtem — como esportes, política e tecnologia, por exemplo.

Se você usa ela com uma certa frequência, saiba que há a possibilidade de desativar as notificações de determinados tipos de contas, como pessoas que você não segue, que não seguem você ou que não possuem um número de celular confirmado, por exemplo.

Assim, você evita que contas “fantasmas” ou os famosos “robôs” fiquem poluindo a sua aba de notificações por lá.

Veja, nos parágrafos a seguir, como ativar esses filtros!

Como silenciar as notificações indesejadas no iPhone/iPad

Abra o app do Twitter, toque na sua foto de perfil (no canto superior esquerdo) e vá até “Configurações e privacidade”. Em seguida, selecione Notificações » Filtros » Notificações silenciadas e ative as opções que quiser:

Que você não segue

Que não seguem você

Com uma nova conta

Que têm uma foto padrão de perfil

Que não confirmaram o email

Que não confirmaram o número de celular

Como silenciar as notificações indesejadas no Mac

No app oficial do Twitter para macOS, vá até Twitter » Preferências…, na barra de menus — ou clique no botão com três pontinhos (na barra lateral) e selecione “Configurações e privacidade”. Em seguida, vá em Notificações » Filtros » Notificações silenciadas e escolha as opções que quiser.

Como silenciar as notificações indesejadas na web

Com o site do Twitter aberto no seu navegador de preferência, clique em “Mais”, na barra lateral, e em “Configurações e privacidade”. Depois, vá até Notificações » Filtros » Notificações silenciadas.

Bacana, não acham?! 🐦