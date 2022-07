Novos MacBooks Pro de 14″ e 16″ podem não chegar este ano, segundo Gurman

Com o lançamento dos MacBooks Air e Pro (de 13 polegadas) com chip M2, fica agora a questão: quando os MacBooks Pro de 14″ e 16″ serão atualizados com as próximas versões do novo chip? Segundo o jornalista Mark Gurman, da Bloomberg, isso poderá ocorrer no fim deste ano — ou, mais tardar, no começo de 2023.

Publicidade

De acordo com o seu boletim informativo “Power On” mais recente, Gurman comentou que a Apple tem um “cronograma interno agressivo” para os chips “M2 Pro” e “M2 Max” — versões que poderão equipar a próxima geração dos MacBooks Pro de 14″ e 16″ — como já especulado por ele no mês passado. Ele ressaltou, porém, que os “problemas contínuos da cadeia de fornecedores dificultam a previsão exata do cronograma de lançamento”.

Ainda segundo o jornalista, não devemos esperar muitas mudanças no design das novas máquinas, o qual “permanecerá praticamente o mesmo”. De fato, os modelos atuais já se beneficiam de uma tela ProMotion (com notch na parte superior), portas extras e conexão MagSafe — então provavelmente eles não passarão por uma transformação como o novo MacBook Air (que, por sinal, é baseado no próprio MBP atual). As mudanças, portanto, se limitariam às melhorias em desempenho da CPU e da GPU , como visto a cada nova geração do Apple Silicon.

Analisando a possibilidade de uma possível atualização dos MacBooks Pro de 14″ e 16″ no fim deste ano, o AppleInsider comentou que a Apple correria o risco de tornar os modelos com chips M1 Pro e M1 Max “desatualizados antes do normal”. Nesse sentido, os modelos atuais foram lançados no fim de 2021, portanto, uma atualização neste ano equivaleria a um ciclo de um ano — em vez do ciclo de um ano e meio ou dois anos observado até agora.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.