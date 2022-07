Resistência do iPhone 13 é destaque em novos comerciais da Apple

A Apple lançou dois novos comerciais do iPhone 13 nos quais mostra a resistência do dispositivo (tal como um de janeiro) à água e a quedas, destacando o seguinte slogan: “Relaxa, é um iPhone.”

No primeiro vídeo, intitulado “Shake” (“Sacudir”), um cachorro mergulha em uma piscina e começa a se secar perto da sua dona, dando um verdadeiro banho nela e em seu iPhone 13‌.

No segundo comercial, chamado “Edge” (“Canto”), um iPhone 13‌ sobre uma mesa recebe uma chamada e a vibração do aparelho o faz cair no chão.

É verdade que os iPhones estão mais resistentes à água (a uma profundidade máxima de seis metros por até 30 minutos) e também a quedas (com a parte da frente em Ceramic Shield), mas a Apple tem o cuidado de especificar no primeiro comercial que o iPhone 13 é “resistente a respingos” e não mostra, por exemplo, o dispositivo entrando de fato na piscina. O outro vídeo, por sua vez, implica que o iPhone cai sobre uma superfície dura, mas não mostra o resultado do impacto.

Ou seja, por mais que essas especificações sejam ótimas, não dá para abusar da sorte, não é? 😜

