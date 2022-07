Vários jogos logo sairão do catálogo do Apple Arcade

O serviço de assinatura de jogos Apple Arcade oficializou a saída de diversos títulos da plataforma.

Há muitos jogos disponíveis no serviço e, vez ou outra, alguns desapareciam do catálogo sem aviso. Agora, no app, há uma área própria para os games que deixarão o serviço.

Intitulada “Última chance no Arcade”, a aba mostra, por enquanto, 15 jogos os quais sairão da plataforma logo, logo. Com isso, os usuários têm a oportunidade de acessar os games e testá-los antes de eles desaparecerem completamente. Entre os títulos, alguns já existem em consoles e outros são exclusivos. Ainda que a intenção seja de criar escassez, não há datas específicas para a saída de cada título.

A Apple também não deixou claro a razão da remoção dos jogos do serviço e o que acontecerá com eles e com os dados salvos quando saírem do catálogo. Uma das possibilidades seria que o título retornaria à App Store normalmente, seja no modelo pago, freemium ou gratuito. Outra possibilidade seria que os jogos deixariam de existir completamente.

A primeira opção é bem plausível, já que o Apple Arcade tem ajudado tantos novos desenvolvedores a criarem, distribuírem e projetarem seus games. Portanto, se a ideia for fazer com que os jogos saiam das “asas” do serviço para alcançar voos fora dela uma vez que conquistaram um público, tudo faz bastante sentido. A Maçã só precisa, entretanto, ser um pouco mais efetiva em relação à comunicação aos usuários, já que essa notícia pode causar insegurança em relação ao seus dados salvos e progresso nos jogos, gerando uma sensação ruim quanto ao serviço.

Confira abaixo a lista completa de jogos que logo sairão do Apple Arcade:

O Apple Arcade conta com mais de 200 títulos no acervo (livres de propagandas ou compras internas), os quais podem ser acessados por até cinco membros de um Compartilhamento Familiar por iPhones, iPads, Apple TVs e/ou Macs. O serviço de jogos custa R$9,90 por mês e também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

