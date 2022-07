Promoções na App Store: Election Year Knockout, Cessabit, NetWorker Pro e mais!

Para esta quarta-feira, confira, aproveite e economize com a nossa tradicional seleção de promoções na App Store!

Trilhe seu caminho para a presidência com o Election Year Knockout, criado pelo pessoal da Exceptionull Games!

Seu objetivo é derrotar todos e tornar-se presidente, lutando contra figuras políticas engraçadas como Jab Bush, Tio Joe e Calop Sanders. Além das batalhas, missões bônus desafiadoras manterão você envolvido no jogo.



Crie seu próprio partido político, amarre suas luvas de boxe e tenha pulso firme para chegar à Casa Branca em Ano Eleitoral: Nocaute! Em um país dilacerado pela polarização política, a nação recorreu ao boxe para resolver suas diferenças. Lute com adversários políticos engraçados antes de enfrentar o próprio presidente Donald Tranco!

Personalize seu lutador, incluindo o gênero, penteado, tom de pele, cor do cabelo e roupas. Aproveite a oferta e acabe com as propagandas com uma compra interna com R$23 de desconto, por tempo limitado!

Uma atualização com os candidatos das eleições brasileiras deste ano seria uma belíssima adição! 🫠

Abaixo outros aplicativos que, juntos, somam mais de R$50 em descontos:

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr! 🏎