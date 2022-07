Apple diminuiu gastos com lobbying no 2º trimestre de 2022

Após bater o recorde de US$2,5 milhões no primeiro trimestre de 2022, os gastos da Apple com lobbying voltaram ao nível convencional, com US$1,9 milhão destinado a esse fim no segundo trimestre do ano, de acordo com dados da Bloomberg.

A empresa a mais gastar com o “jogo de influências” foi a Amazon, que investiu incríveis US$4,98 milhões nos últimos três meses. O montante representou um aumento de 2,5% em relação ao mesmo período do ano passado, ao passo que se mostrou consistente com os US$4,97 milhões gastos no primeiro trimestre de 2022.

Enquanto isso, o Google gastou US$2,77 milhões no segundo trimestre do ano, 32% a mais do que no ano passado, mas 6% a menos que no período anterior. A Microsoft esteve em um patamar parecido, com US$2,41 milhões, 2,4% a menos que em 2021. A chinesa Huawei também marcou presença no lobbying nos Estados Unidos: foram US$750 mil, 29% a menos que no mesmo período do ano passado.

Até agora, Amazon, Apple, Google e Meta somadas investiram US$35,3 milhões em lobbying neste ano, um aumento de 15% quando comparados ao US$30,5 milhões direcionados à pauta na primeira metade de 2021. No segundo trimestre deste ano, as maiores empresas de tecnologia investiram US$17,3 milhões. Elas superaram outro grupo de companhias bastante poderoso: a indústria farmacêutica, que gastou aproximadamente US$16 milhões no período.

Esse “investimento” tem como foco influenciar o processo político, de modo que, por exemplo, legislações que não sejam do interesse das empresas não obtenham aprovação. O senador Chuck Schumer (Democrata de Nova York), líder da maioria, por exemplo, vem sendo pressionado para colocar em votação projetos de lei antitruste, os quais englobam alguns dos temas mais polêmicos para companhias como a Apple no momento.

Interessante observar esses esforços nos bastidores, não?