Banco do Brasil lança novo design para seu app

O aplicativo do Banco do Brasil recebeu nesta semana uma atualização que traz mudanças gerais ao app, incluindo um design renovado.

De acordo com a instituição, o novo app oferecerá “uma experiência mais personalizada, leve e intuitiva”. Além disso, ele contará com novas funcionalidades para ajudar a organizar suas finanças. A estatal também levou uma nova experiência ao site, que está (finalmente) mais “moderno, objetivo e com uma navegação mais simples para encontrar o que você precisa”.

A segurança também é um quesito imprescindível para apps de banco. Portanto, essa foi uma das grandes preocupações dessa atualização.

O cuidado com a segurança foi um dos pilares na construção da nova infraestrutura tecnológica. O novo site do BB utiliza protocolos seguros e monitora tentativas de ataques cibernéticos. Os dados dos clientes também são protegidos pelas políticas de privacidade e de captura de cookies.

Nesta versão, as opções são acessadas mais facilmente, como é o exemplo do botão para ver seu cadastro e configurações do app, agora na aba Perfil. Outras opções de pagamentos, Pix e mais estão também mais acessíveis.

As mudanças não param no visual; o app ganhou diversos novos recursos, como poder ocultar seu saldo e outros valores quando acessar sua conta, assim como acessar o chat de suporte ou o cartão de visitas do seu gerente para resolver seus problemas mais rapidamente.

Na Loja BB, você terá mais opções de cashback, gift cards, vantagens e recargas de celular. Por fim, em Minhas Finanças Multibanco, você poderá organizar as suas finanças sem nenhum custo extra.

A atualização está sendo liberada gradualmente tanto na versão do app para iOS quanto na versão para Android, para todos os usuários com conta pessoa física ou jurídica.

Se você utiliza o aplicativo, nos conte o que achou das novidades abaixo. 😉

