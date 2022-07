Elenco “The Buccaneers”, do Apple TV+, ganha mais 4 nomes

Após o anúncio no mês passado de que o Apple TV+ fará uma adaptação do romance “The Buccaneers”, o último escrito por Edith Wharton, alguns participantes do elenco da série já foram divulgados. Além dos nomes que já conhecemos, o Deadline revelou hoje mais quatro que farão parte da produção.

Publicidade

Os últimos membros do elenco a terem sido confirmados são Josh Dylan (“Mamma Mia! Lá Vamos Nós de Novo!”), Guy Remmers (“A Um Clique de Distância”), Matthew Broome (“Scandaltown”) e Barney Fishwick (“Living”).

Da esquerda para a direita: Josh Dylan, Barney Fishwick, Guy Remmers e Matthew Broome

Especificamente, Dylan interpretará Richard Marable, lorde inglês reprimido e arrastado por um “romance de verão” com a herdeira americana Conchitas. Já Remmers será Theo, o Duque de Tintagel, enquanto Broome fará o papel do charmoso Guy Thwarte. Fishwick, por sua vez, dará vida ao Lorde James Seadown, irmão de Marable.

O romance “The Buccaneers” é ambientado na década de 1870 e trata de jovens americanas ricas que são enviadas para a Inglaterra em busca de maridos e títulos. Ocorre, assim, um choque cultural entre a tradição inglesa e o desrespeito a esta que representa a entrada das garotas na sociedade.

Publicidade

A adaptação do roteiro será de Katherine Jakeways (“Tracey Ullman’s Show”) e a direção ficará por conta da vencedora do BAFTA, Susanna White (“Jane Eyre”). Elas serão, ainda, produtoras executivas ao lado de Beth Willis (“Doctor Who”) e George Faber (“National Treasure”). A série será uma coprodução do Apple TV+ e da The Forge Entertainment, cuja primeira temporada terá oito episódios — os quais já estão em fase de produção na Escócia.

Animados para ver o livro invadir as telas?

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$9,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.