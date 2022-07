Fita térmica melhora a performance geral do MacBook Air (M2)

Assim como o seu antecessor, o MacBook Air com chip M2 não possui uma ventoinha, o que lhe permite ser tanto silencioso quanto mais fino — por outro lado, isso pode resultar numa queda de performance quando a máquina está realizando alguma atividade intensa e, por consequência, esquentando.

Para amenizar os efeitos disso, o MacBook Air conta com um único dissipador de calor interno — o qual não é exatamente tão eficaz quanto uma ventoinha. Para quem se importa com a relação entre desempenho e temperatura, porém, saiba que existe uma “solução” para esses problemas térmicos — a qual requer uma simples modificação.

Como é possível conferir no vídeo acima, o YouTuber Max Tech conseguiu reduzir a temperatura do novo MacBook Air gastando US$15 (cerca de R$81, na conversão direta). Especificamente, ele usou um tipo de fita térmica capaz de transferir rapidamente o calor do chip e da placa lógica para a superfície da máquina. Para isso, ele precisou abrir o MacBook Air — o que requer cuidado e as ferramentas corretas.

Fato é que a gambiarra funciona; em um de seus testes, o YouTuber exportou 50 imagens de 42 megapixels cada usando o Adobe Lightroom. Sem a fita térmica, a máquina levou 2 minutos e 55 segundos para concluir essa tarefa; já com ela, esse processo levou apenas 1 minuto e 56 segundos.

O MacBook Air modificado também obteve uma pontuação mais alta nos testes de benchmark, o que confirma que o melhor sistema de refrigeração ajuda a máquina a funcionar com desempenho superior.

Apesar de funcionar, é indicado que usuários mais leigos não tentem isso em suas máquinas, já que qualquer modificação por conta própria pode danificar e anular a garantia do seu aparelho. Além disso, a maioria dos consumidores que optam pelo MacBook Air não requerem um desempenho tão alto assim a ponto de realizar a mudança, penso eu.

