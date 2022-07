Indicador de bateria dos AirTags é removido do app Buscar

Pelo visto, a Apple removeu o indicador de bateria dos AirTags — até então presente no app Buscar (Find My), na aba “Itens” — no iOS 15.6 e na versão de testes mais recente do iOS 16, como visto pelo iCulture.

Nas versões anteriores do sistema, um ícone de bateria — semelhante ao status da bateria do iPhone — era exibido ao lado (ou abaixo) da descrição do AirTag. Agora, apenas rastreadores que estão com a bateria fraca mostram esse ícone.

Isso parece ser uma mudança intencional por parte da Apple, já que o mesmo indicador também foi removido do app Buscar nas atualizações mais recentes do macOS Monterey 12.5 e do watchOS 8.7, disponibilizadas ontem.

Um provável motivo da alteração seriam os recorrentes problemas com a indicação real do status da bateria do rastreador — em alguns casos, o sistema alertava para bateria fraca erroneamente, o que pode ser causado pelo fato de alguns componentes não fornecerem detalhes sobre a carga atual.

Além disso, conforme visto pelo iCulture em um documento de suporte sobre como substituir a bateria do AirTag (que é do tipo CR2032), a Apple também removeu uma referência específica ao ícone da bateria no app Buscar, sugerindo que usuários se atentem apenas à notificação de bateria fraca.

Veremos se a Maçã reverterá essa mudança ou se ela será permanente, de fato.

