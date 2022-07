Instagram anuncia novos recursos de criação para os Reels

Que os Reels do Instagram são uma cópia quase direta do formato de vídeos curtos popularizado pelo TikTok, todo mundo sabe. Desde o seu lançamento, a plataforma tem sido a principal aposta da Meta para o futuro da sua rede social, a qual tem perdido a atenção de parte de seus usuários — principalmente do público jovem.

Em post no seu blog oficial, a companhia comandada por Mark Zuckerberg voltou a anunciar mais uma leva de ferramentas para os Reels, as quais deverão ser liberadas nas próximas semanas. Cada uma delas, segundo a própria Meta, busca “expandir as opções de criação e colaboração da plataforma” — justamente uma das suas principais desvantagens em comparação com o TikTok.

Para início de conversa, a partir das próximas semanas, o Instagram permitirá remixes não só de outros vídeos, mas também de fotos publicadas no feed tradicional da plataforma — isso desde que elas sejam públicas. O recurso também conta agora com efeitos de tela verde, opções de orientação para vídeos com tela dividida (horizontal e vertical) e uma nova janela picture-in-picture (PiP) para reações. Assim como no TikTok, será possível adicionar um novo vídeo ao final de um Reel durante a criação de remix.

Além disso, a rede social exibirá uma série de templates durante a criação de um Reel, com direito a áudios e clipes pré-carregados. A ideia é que o usuário escolha o estilo de vídeo que mais o agrade e substitua as imagens de exemplos pelas suas próprias fotos e vídeos.

Outra novidade é o recurso Dual, o qual permite gravar um Reel usando as câmeras frontais e traseiras do smartphone simultaneamente. Embora o Instagram já permita alternar entre as duas lentes durante a gravação, essa novidade é capaz de adicionar a reação do usuário em tempo real no vídeo.

Por fim, a Meta afirmou que, em breve, todos os vídeos publicados no Instagram serão transformados automaticamente em Reels — confirmando o que temos vistos recentemente. Com isso, apenas vídeos com menos de 15 minutos serão afetados por essa mudança, enquanto conteúdos mais extensos permanecerão no formato clássico. Vídeos publicados antes dessa mudança também não serão convertidos.

Como dito, todas essas novidades aparecerão de forma gradual para todos os usuários nas próximas semanas.

Curtiram as novidades? 🙂