Kurt e Wyatt Russell se juntam à série “Godzilla e os Titãs”, do Apple TV+

O ator Kurt Russell (“Guardiões da Galaxia Vol. 2”) e seu filho Wyatt Russell (“Lodge 49”) são as mais novas adições ao elenco da futura série da icônica franquia “Godzilla e os Titãs”, que o Apple TV+ está produzindo.

Conforme divulgado pelo The Hollywood Reporter, será a primeira vez que ambos farão parte do mesmo elenco desde o filme “Soldado Implacável” (“Soldier”), de 1998, quando Wyatt interpretou uma versão jovem do personagem do seu pai. Por enquanto, não há mais informações de quais papéis ambos farão nessa nova série.

Os atores se juntarão às estrelas Anna Sawai (“Pachinko”), Ren Watabe (“461 Days of Bento”), Kiersey Clemons (“Hearts Beat Loud”), Joe Tippett (“Mare of Easttown”) e Elisa Lasowski (“Versailles”). Além disso, Matthew Shakman (“WandaVision”) será o diretor e produtor executivo junto dos cocriadores Matt Fraction (“Gavião Arqueiro”) e Chris Black (“Star Trek: Enterprise”), que também será showrunner.

Ainda sem título oficial, a série da franquia Monsterverse levará Godzilla e os Titãs em uma batalha que se passará em San Francisco e contará a jornada de uma família que descobre antigos segredos e uma ligação com a organização secreta Monarch.

