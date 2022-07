Picsew é um app indispensável para capturas de tela

Muitas vezes quero compartilhar alguma captura de tela no Twitter, mas deixando a postagem mais interessante. Normalmente uso o atalho Apple Frames, que adiciona molduras em capturas de tela de produtos Apple e pode até ser mais rápido, usando pelo app Fotos.

Mas recentemente descobri o Picsew, um aplicativo que faz mais que o atalho citado, de forma bem mais personalizável. E esta é só uma função dele.

“Costurando” as imagens

Começando pelo objetivo principal do aplicativo, que tem a ver com o seu próprio nome, que traduzimos para “Costurar Fotos”. Não tem muito segredo, aqui: se você faz várias capturas de tela de uma página ou texto, é possível uni-las em uma só imagem.

Só aqui, temos cinco opções para fazer isso:

Scrollshot : junta todas as suas capturas de tela em uma só, unindo todas como se fosse uma grande imagem, ignorando e cortando as barras superior e inferior do iPhone.

: junta todas as suas capturas de tela em uma só, unindo todas como se fosse uma grande imagem, ignorando e cortando as barras superior e inferior do iPhone. Vertical : o mesmo que o anterior, mas sem fazer os cortes necessários para unir as capturas.

: o mesmo que o anterior, mas sem fazer os cortes necessários para unir as capturas. Horizontal : junta as capturas lado a lado.

: junta as capturas lado a lado. Scrollshot Recording : é como a primeira opção dessa lista, mas ela grava a tela para fazer isso de forma bem mais rápida e prática. Basta apertar e segurar o botão de Gravação da Tela na Central de Controle e abrir o app/texto.

: é como a primeira opção dessa lista, mas ela grava a tela para fazer isso de forma bem mais rápida e prática. Basta apertar e segurar o botão de Gravação da Tela na Central de Controle e abrir o app/texto. Web Snapshot: após ativar a extensão do Picsew pelo Safari, abra o site, espere carregá-lo completamente, toque no botão de compartilhar e escolha a extensão para salvar a página por completo.

Para as funções Vertical e Horizontal, há um lápis nas extremidades para um ajuste mais preciso, caso queira cortar a imagem ali mesmo para um melhor encaixe.

Uma função muito legal, que não vem ativada por padrão, é de excluir automaticamente as imagens que você usou para “costurar”. Para ativá-la, na primeira tela, toque na engrenagem no canto superior direito, depois em “Export”, e ative a opção “Autodelete Source Images”. Desta forma, após exportar sua costura, ainda aparece um popup escrito “Permitir que ‘Picsew’ apague X fotos?” — inteligente.

Colocando molduras

Minha função preferida, na verdade a única que uso no app, é a de colocar molduras das capturas de tela dos iPhones, do Apple Watch e do iPad. Pois é, até o momento não há molduras para Macs; nisso, o Apple Frames sai na frente. Ainda assim, as várias personalizações do Picsew me conquistaram. Olha como fica lindo:

Uma moldura é muito fácil de se colocar: abra o app, e já na primeira tela selecione apenas uma imagem, toque em “Adjust”, depois lá em cima toque em “Tools”, aí na parte inferior toque no segundo ícone (o de telefone) e escolha a cor do seu telefone! Confira os modelos disponíveis:

No caso do smartphone da Apple, as opções vão do iPhone SE (1ª e 2ª gerações), iPhone 8 Plus, iPhone XR e toda a linha dos iPhones 11, 12 e 13, incluindo todas as cores de cada aparelho, incluindo o verde lançado por último nos iPhones 13 Pro [Max].

Já para os modelos de Apple Watch, temos as molduras dos Series 2, 6 e 7, todos com pulseiras combinando com a cor do relógio; mas, curiosamente apenas o Series 6 possui pulseiras do Orgulho, e somente dos anos 2020 e 2021.

Por fim, temos iPad mini (6ª geração), iPad Air (3ª geração) e iPad Pro 12,9” (3ª geração).

E, como dito acima, ainda não há molduras para Macs.

Normalmente o Picsew já detecta qual seu aparelho pelo tamanho da captura de tela, mas caso a correspondência não seja correta, escolha o ícone de telefone na barra superior, como mostrado na imagem abaixo.

Aproveitando a imagem acima, é importante entender os ícones acima dentro da função “Tools”, para não se perder. Da esquerda para a direita, na barra inferior:

O símbolo de copyright adiciona uma marca d’água, em texto ou imagem, no canto da foto ou em toda a tela;

O ícone de telefone é onde você coloca as molduras;

A varinha mágica lhe dá a opção de substituir sua barra de status, deixando-a mais clean, como as da Apple, ou seja, marcando sempre 9:41 e com bateria e sinais de celular e Wi-Fi sempre cheios;

O quarto ícone adiciona bordas brancas em cada imagem, quando você está costurando múltiplas capturas;

As duas últimas opções são marcações diretas na imagem, seja com anotações em texto ou com rabiscos.

É grátis? Tem compras internas?

O Picsew é grátis para baixar e usar algumas funções. O desbloqueio completo com todas as funções requer uma única compra interna de R$11 — o que é um valor justo, considerando ainda que não há assinaturas futuras.

Os únicos pontos negativos vão para a falta do português, e para a falta de uma explicação de todas as funções. Talvez um tutorial cairia bem. 😛