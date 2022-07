Protótipo mostra Mac mini com “notch” para iPod nano

Olhando de frente, parece que temos um Mac mini de primeira geração convencional. Olhando no topo, no entanto, há um detalhe que o diferencia de qualquer exemplar do modelo lançado pela Apple em 2005: um… notch?

É isso mesmo que você leu! O YouTuber Luke Miani mostrou em seu canal um protótipo bem antigo de um Mac mini com uma espécie de dock, o qual pode ser encaixado perfeitamente com um iPod nano — também de primeira geração.

Projeto de Tony Fadell, a ideia, como bem sabemos, não foi adiante. Alguns motivos que podem ter feito a Apple desistir de fabricar o produto excêntrico em massa para o comercializar, inclusive, podem ser destacados.

O primeiro deles é que a conexão só funcionaria exatamente com o iPod nano, o que eliminaria completamente todos os outros modelos do tocador já presentes no mercado — que não eram poucos, diga-se.

Outro detalhe que certamente contou para a decisão da Maçã foi o fato de que o iPod nano ainda não estava pronto para ser lançado quando o Mac mini foi apresentado ao público, em janeiro de 2005. O modelo pequeno do tocador, vale recordar, só deu as caras em setembro daquele ano.

Por fim, a conexão “especial” entre o computador e o tocador não traria nenhuma relevância ou diferença prática em termos de usabilidade. No Mac OS X, inclusive, ele funcionaria como um simples dispositivo USB — tal qual como quando conectado com um cabo.

Ainda assim… interessante, não acham?

