Apple ensina como usar o Time Machine, reinstalar o macOS e mais

Após recentemente ensinar a usar o Controle Universal no Mac/iPad, os sons de fundo no iPhone e a recuperar/restaurar o Apple Watch, a Apple voltou a atualizar o seu canal brasileiro no YouTube com mais vídeos de suporte.

Publicidade

Para quem nunca se deparou com um, eles funcionam como espécies de tutoriais rápidos para ajudar usuários com dúvidas ou problemas recorrentes em seus dispositivos e/ou sistemas operacionais.

Os vídeos tanto mostram — de maneira simplificada — como você consegue realizar uma tarefa, quanto também levam para um link da página de suporte para que os usuários obtenham informações mais detalhadas.

Numa nova leva de vídeos publicada ontem, a Maçã lançou três tutoriais do macOS e um do iOS para ajudar usuários com seus sistemas operacionais.

Publicidade

No primeiro deles, a Maçã ensina como restaurar um backup do Time Machine — o elogiado mecanismo de recuperação do macOS. Obviamente, você deve ter feito antes um backup por ele antes de utilizá-lo, processo que já mostramos detalhadamente em vídeo no ano passado.

O Time Machine é um recurso integrado de backup do Mac. Veja aqui como usá-lo para recuperar um artigo antigo ou apagado.

No segundo, a Apple mostra como realizar uma tarefa relativamente simples, mas que pode dar muita dor de cabeça principalmente para novos usuários — muitas vezes habituados com a tecla Print Screen dos PCs: como realizar uma captura de tela. O processo pode ser feito tanto por atalhos de teclado quanto pela barra de captura de tela.

Veja aqui como capturar a tela inteira, uma janela ou apenas uma parte da tela fazendo uma captura de tela no Mac.

Em outro, a Apple explica como restaurar o macOS em Macs com processador Intel em poucas etapas. A empresa mostra um passo a passo até detalhado, que vai desde o modo de recuperação até as configurações no sistema já em processo de reinstalação.

Saiba como reinstalar o sistema operacional de um Mac com processador Intel usando a Recuperação do macOS.

Por fim, temos um vídeo de iPhone focado no prático recurso de compartilhamento de senhas via Wi-Fi — com toque, você pode permitir o acesso a outra pessoa sem ter que soletrar ou até mesmo revelar a senha da rede.

Você pode compartilhar a senha do Wi-Fi com um amigo diretamente do iPhone, sem precisar lembrar da senha ou soletrá-la.

Os vídeos contam com narração e legendas — as quais transcrevem fidedignamente o conteúdo do áudio executado.

Tratam-se de vídeos bastante didáticos, contando com ícones, animações e imagens desenhadas especialmente para simular o trabalho na tela de um Mac ou de outros dispositivos Apple.