Baixe esses wallpapers inspirados no Apple Stage!

O designer Basic Apple Guy é conhecido por fazer wallpapers e outras imagens com belos designs envolvendo produtos e temas relacionados à Maçã. Às vésperas de eventos especiais e WWDCs, por exemplo, ele costumar divulgar wallpapers inspirados nos convites da empresa.

Agora, o designer nos brindou com imagens baseadas no Apple Stage, um palco com o formato e as cores do arco-íris que fica no Apple Park, a sede da empresa em Cupertino. Os papéis de parede estão disponíveis para iPhone, iPad e Mac.

Os wallpapers misturam as faixas coloridas com um fundo escuro e, para entender melhor o processo criativo do designer, ele também mostrou um esboço inicial da construção do Apple Stage.

Eu tinha um conceito de wallpaper escuro em mente, mas não era nada parecido com o que esse wallpaper terminou sendo. Na verdade, o produto final foi o resultado de experimentação, estreitamento e construindo sobre efeitos até que eu produzisse um design pelo qual eu me apaixonasse.

Como curiosidade, aqui está o Apple Stage — inspiração dos wallpapers —, idealizado por ninguém menos que Jony Ive.

Curtiram? 😄