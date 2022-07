Comparativo: recorte de objetos do macOS 13 vs. Photoshop e Pixelmator Pro

Estão lembrados daquela função do iOS 16 e do macOS Ventura 13 de recorte de objetos (Copy Subject), a qual permite retirar o fundo de uma foto?

O recurso relaciona-se com a segmentação de várias camadas presente na nova tela bloqueada do iOS e tem como foco a rápida realização da ação de modo a compartilhar o conteúdo em redes sociais.

Pois bem, o AppleInsider fez um comparativo entre a funcionalidade de recorte de objetos do macOS e do iOS e os recursos para remover o fundo de imagens do Photoshop e do Pixelmator Pro. Com as imagens, podemos ver os méritos e pontos negativos de cada solução, além de especialmente ter uma ideia da qualidade do novo recurso dos sistemas da Apple.

Abaixo, podemos ver, em ordem: as fotos originais, as editadas com o iOS 16, com o aplicativo Pré-Visualização do Mac, com o app Fotos do Mac, com o Photoshop e, finalmente, com o Pixelmator Pro. Os testes foram feitos usando ferramentas automatizadas.

O trabalho dos aplicativos do iOS e do macOS teve destaque em alguns detalhes, como o contorno do jarro da planta, embora não tenha ido tão bem no cabelo ao vento, por exemplo. O Pixelmator Pro também demonstrou falhas, a exemplo de não ter removido todos os elementos do fundo, assim como o Photoshop, que não identificou de maneira muito efetiva o contorno do jarro.

Talvez o maior mérito do recorte de objetos dos novos sistemas da Maçã que o comparativo pode ter mostrado é a praticidade. A atividade de recortar o fundo de uma foto não é fácil e é possível de ser realizada de modo mais detalhado nos outros dois apps, que são editores profissionais.

O Copy Subject, porém, torna tudo muito mais simples ao permitir que qualquer pessoa recorte apenas o objeto principal de uma imagem, sem a necessidade de conhecimentos avançados de edição de fotos, mas ainda mantendo certa qualidade. Isso também é consequência do próprio objetivo da função, que é muito mais lúdico do que técnico.

Prova disso é algo que podemos colocar na categoria “It’s not a bug, it’s a feature” descoberto pelo AppleInsider: o tamanho das edições do recorte de objetos do app Fotos do iOS e do macOS foi bem menor que o dos demais. A foto original do jarro tinha 4032×3024 pixels, tamanho que foi mantido pelo Pixelmator Pro, pelo Photoshop e pelo Preview no Mac. Já no Fotos do iPhone, a imagem saiu com 1051×1287, enquanto no Mac, com apenas 534×634 pixels.

Vale ressaltar que, nos apps da Maçã, sequer é possível exportar as imagens — mas, como diz o nome do recurso em inglês, apenas copiar o objeto principal da imagem. Com isso, podemos de fato imaginar que a empresa, ao construir a função, realmente imaginou no uso comum e no compartilhamento entre amigos.

Se a Apple aproveitará o potencial do recorte de objetos para o uso profissional, não sabemos. Mas quem aí já está ansioso para fazer figurinhas no WhatsApp com esse recurso? 😜