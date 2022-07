“For All Mankind” é renovada para a quarta temporada

Uma das séries mais aclamadas do Apple TV+, ”For All Mankind” foi renovada pela Maçã para a sua quarta temporada.

Aclamada pela crítica e reverenciada pela audiência, a produção está atualmente com a sua terceira temporada em exibição, a qual mostra a corrida espacial na década de 1990 dedicando uma atenção especial para o planeta Marte.

Na quarta temporada, a história deverá adentrar o século XXI, com a possibilidade de que chegue até mesmo ao vindouro ano de 2023, como destacou o 9to5Mac.

Ao contrário do que temos nos livros de história, em “For All Mankind” a corrida especial continuaria a todo vapor, já que a série retrata uma linha do tempo alternativa na qual a União Soviética teria vencido os Estados Unidos Rússia na corrida pelo primeiro pouso humano na Lua.

Since 1969, #ForAllMankind has journeyed from Earth to the Moon to Mars. The adventure will continue on Apple TV+ pic.twitter.com/JtW9xgPR8R — Apple TV+ (@AppleTVPlus) July 22, 2022

Com produção da quarta temporada prevista para ter início no próximo mês, “For All Mankind” foi planejada para ter sete, no total. Se depender do atual momento da produção, tudo indica que os planos dos roteiristas irão se concretizar.

