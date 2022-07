Leilão tem documentos assinados por Jobs, protótipo de Apple I e mais

Após disponibilizar um raríssimo Apple I numerado à mão por Steve Jobs, a casa de leilões RR Auction está de volta com mais uma leva de itens raríssimos da história da Maçã. Desta vez, são mais de 75 objetos de memorabilia que vieram direto da coleção particular de Charles Mann — criador da série educacional “Powersharing Series”.

Intitulada “Apple, Jobs, and Computer Hardware”, a coleção conta com dezenas de documentos assinados por pessoas como Jobs, Steve Wozniak e, até mesmo, Bill Gates. Também é possível encontrar alguns dispositivos icônicos da história da gigante de Cupertino, como o primeiro Macintosh e o famigerado Newton.

Mann, vale notar, foi o responsável por realizar gravações de áudio de várias apresentações de tecnologia durante as décadas de 1980 e 90. Um dos documentos que mais chamam a atenção na coleção faz referência justamente a uma keynote de Jobs nos seus tempos de NeXT, além de contar com a assinatura do fundador da Apple.

Segundo a casa leilões, o item deverá ser leiloado por, pelo menos, US$12 mil.

Outro item extremamente raro listado no site é um protótipo de um Apple I, ainda identificado como “Apple Computer A”. Considerado até pouco tempo atrás como um item perdido, o computador foi soldado à mão pelo próprio Woz e chama atenção pela sua cor marrom — bem diferente do tradicional verde das placas de Apple I mais tradicionais.

Como é possível ver na imagem acima, o protótipo está consideravelmente danificado e já não conta mais com boa parte dos seus componentes. Isso tudo, entretanto, não parece ter afetado seu valor, já que, de acordo com a RR Auction, o computador deverá ser arrematado por aproximadamente US$500 mil.

Entre outros itens disponíveis no leilão, estão coisas como chaveiros, manuais, revistas e fotos autografadas. O lote estará disponível para novas propostas até o dia 18 de agosto.

