Lute com heróis épicos em HEROish, agora no Apple Arcade

Se você gosta de jogos de batalha (seja single ou multiplayer), então o lançamento de hoje no Apple Arcade é para você!

HEROish é o título de estreia da Sunblink — composta por desenvolvedores veteranos do mundo dos games. Estamos falando de um jogo de batalha no qual você deve defender seu castelo com a ajuda de seis heróis épicos — os quais podem convocar tropas, lançar feitiços e destruir torres inimigas para alcançar a vitória.

São três campanhas “repletas de narrativa, trilhas sonoras incríveis e ambientes artísticos” (os cenários foram desenhados à mão, vale notar), como descrito pela desenvolvedora. Assim, jogadores podem mergulhar em batalhas com amigos e familiares em partidas, seja no modo 1v1, 2v2 ou no competitivo JxJ.

Um diferencial de HEROish é que os jogadores podem construir baralhos personalizados para criar combinações de tropas e feitiços enquanto tentam derrotar seus oponentes e subir para o topo das tabelas de classificação.

Mais um lançamento para jogar horas a fio. Preparados? 🎮

O Apple Arcade conta com mais de 200 títulos no acervo (livres de propagandas ou compras internas), os quais podem ser acessados por até cinco membros de um Compartilhamento Familiar por iPhones, iPads, Apple TVs e/ou Macs. O serviço de jogos custa R$9,90 por mês e também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

